Mentone, ci siamo: il 17 febbraio s'inaugura la 90ª Fête du Citron

Manca ormai poco più di una settimana al taglio del nastro della 90ª edizione della Fête du Citron.

Mentone è pronta ad accogliere le migliaia di persone che dal 17 febbraio a 3 marzo prossimo affolleranno strade e piazze della città per assistere a quello che è un avvenimento unico nel suo genere.

Ricco il programma, anche se lo spettacolo più bello restano i "corsos", le sfilate dei carri totalmente costruiti con agrumi sui quali impazza la festa del Carnevale impreziosita adi colori di arance e limoni.

Ecco il programma della giornata inaugurale:

- Dalle 10.00 alle 11.00 al Palais de l'Europe, inaugurazione del Salone dell'artigianato e del Festival delle orchidee

- Dalle 11.00 alle 12.00 ai Giardini Biovès, inaugurazione della 90ª Festa del Limone a presenza delle Bandiere Olimpiche e Paralimpiche. Oltre alle tradizionali rappresentazioni della Mentonnnaise, della Capeline e della Garde, in anteprima il Battle Breaking che sarà presentato in Place de la Concorde, in occasione dei Giochi Olimpiaci 2024.

-. Alle 12 la parata delle Bandiere. Le associazioni e i club sportivi Mentonnais si alterneranno per sventolare Bandiere Olimpiche e Paralimpiche in tutta la città, in musica. Percorso: Giardini Biovès, Casino, Promenade du Soleil, Esplanad Francis-Palmero

- Verso le 12.30 all'Esplanade Francis-Palmero, fischio d'inizio della partita di calcio a 5 di 24 ore in collaborazione con il Rapid Omnisports e il servizio Gioventù e Sport, alla presenza d elle bandiere olimpiche e paralimpiche e mascotte. Aperto a tutti.

- Infine alle 13 al Parvis Cocteau, inaugurazione della mostra all'aperto del CDOS06 «Donne sportive 06".

E che divertimento sia.