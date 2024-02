Il Grimaldi Forum di Monte-Carlo ospita la 1ª edizione del Padel Best Expo

Dal 7 al 9 aprile il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà la prima edizione di PADEL BEST EXPO, una prestigiosa expo dedicata al mondo del padel ideata e prodotta dall'azienda italiana BSG, già promotrice della prima FIVE PADEL CUP (aprile 2023).

L'evento vedrà la partecipazione di numerose figure iconiche e leggende dello sport internazionale molte delle quali provenienti dal calcio, ma non solo.

PADEL BEST EXPO ospiterà il CUPRA FIP TOUR 2024 , circuito professionistico mondiale della Federazione Internazionale Padel. Dei 120 tornei organizzati durante l'anno nei cinque continenti, una tappa è prevista all'interno del Grimaldi Forum di Monaco durante PADEL BEST EXPO con una competizione dedicata ai giocatori che partecipano a questo prestigioso campionato. La competizione sarà ufficiale e i punti assegnati per le prestazioni di ogni giocatore saranno conteggiati nella classifica mondiale del CUPRA FIP TOUR 2024.

L'EVENTO

PADEL BEST EXPO è l'”Evento” di padel imperdibile per gli appassionati. E per un buon motivo! Per la tre giorni del Principato di Monaco BSG ha selezionato alcuni delle aziende e dei brand più importanti al mondo perché possano esporre i loro prodotti destinati alla pratica di uno sport in rapida crescita.

Roberta Ceccarelli, CEO di BSG: "PADEL BEST EXPO si basa su tre focus fondamentali: intrattenimento, cultura di settore padel e innovazione (nuovi prodotti e sviluppi tecnologici".

L'obiettivo è quello di mettere in luce le tendenze attuali in un ambiente favorevole agli incontri sportivi e professionali.

Il Grimaldi Forum sarà allestito per presentare le attrezzature di ultima generazione, i nuovi materiali, i campi e molto altro con l'obiettivo di valorizzare prodotti e aziende davanti al pubblico dei numerosi visitatori attesi.

L’expo è anche un’occasione per dare la possibilità ai giocatori abituali di incontrarsi e vivere un'esperienza unica fondata su una passione comune, il padel.

Ma sarà anche un’opportunità per i giocatori più inesperti di scoprire le specificità di questo sport e le tecniche di gioco attraverso il contatto con i professionisti del settore che saranno presenti a PADEL BEST EXPO.

La seconda edizione della FIVE PADEL CUP all'interno del Grimaldi Forum di Monaco

Diversi campi da padel saranno allestiti dagli organizzatori all'interno del Grimaldi Forum di Monaco. Questo permetterà lo svolgimento della FIVE PADEL CUP nel cuore di PADEL BEST EXPO. Cinque tornei si terranno simultaneamente sui suddetti campi nel corso dei tre giorni. L'obiettivo è quello di evidenziare l'universalità di questo sport riunendo, allo stesso tempo e in un contesto eccezionale, personalità provenienti da contesti diversi. È un modo per dimostrare che la ricchezza del padel è nella diversità dei partecipanti.

Le cinque competizioni saranno presentate nelle prossime settimane ma gli organizzatori hanno già annunciato la presenza della leggenda ucraina del calcio Andriy Shevchenko. Vincitore del Pallone d'Oro nel d'Oro nel 2004, l'ex attaccante del Milan parteciperà al PADEL BEST EXPO in qualità di Ambassador di "Football for Ukraine CIO" anche allo scopo di raccogliere fondi per l’associazione.

La Federazione Monegasca di Padel è partner ufficiale di PADEL BEST EXPO. Si tratta di un'opportunità per coinvolgere e promuovere direttamente gli atleti che permettono al padel monegasco di brillare a livello internazionale attraverso le competizioni a cui prendono parte nel corso degli anni (campionati europei, qualificazioni ai campionati mondiali etc.).

Roberta Ceccarelli, CEO di BSG, la società che organizza PADEL BEST EXPO: "Sono molto orgogliosa di questa partnership con la Federazione Monegasca di Padel. Insieme, speriamo di trasformare questo progetto un grande successo. PADEL BEST EXPO si conferma un contenitore credibile in grado di ospitare uno degli eventi più prestigiosi al mondo di padel, il CUPRA FIP TOUR 2024, che si affiancherà alle altre attività, come la FIVE PADEL CUP, già programmate per l'occasione. La nostra collaborazione con la FIP rappresenta anche un grande driver di valorizzazione dell'intero settore del padel in grado di generare un notevole valore aggiunto".

Cécilia D'Ambrosio, Presidente della Federazione Monegasca di Padel: "Sono lieta di sostenere e partecipare, sotto l'egida della Federazione, a questo magnifico progetto della BSG. PADEL BEST EXPO è pienamente in linea con i valori che vogliamo trasmettere e con i nostri obiettivi di sviluppo dello sport nel Principato. È l'inizio di una collaborazione che avrà come obiettivo principale quello di promuovere a livello locale uno sport che sta crescendo di popolarità in tutto il mondo. È tutto molto positivo".

Anche i Barbagiuans di Monaco parteciperanno a PADEL BEST EXPO. In particolare, parteciperanno al torneo FIVE PADEL CUP per i VIP dello sport, come già avvenuto nell'aprile scorso. Il gruppo, fondato dal Principe Alberto II e presieduto ora da Louis Ducruet, schiererà diverse squadre, la maggior parte delle quali saranno composte da figure iconiche del calcio locale e internazionale (i giocatori saranno annunciati a breve).

Oltre a "Football For Ukraine" parte dei fondi raccolti sarà devoluta direttamente a FIGHT AIDS MONACO , l'organizzazione benefica per la lotta all'HIV fondata nel 2004 e presieduta da S.A.S. la Principessa Stéphanie.

Biglietti disponibili su padelbest.net/book