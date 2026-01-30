Villa Paloma: un dialogo tra arte contemporanea e natura

Sarà dedicata al tema universale della Natura la prima grande esposizione del 2026 del Nouveau Musée National de Monaco, in programma alla Villa Paloma dal 13 febbraio al 25 maggio 2026. Intitolata Le Sentiment de la Nature. L’art contemporain au miroir de Poussin, la mostra propone un articolato percorso espositivo che mette in dialogo l’arte contemporanea con la pittura classica, in particolare con l’opera di Nicolas Poussin, figura centrale della storia dell’arte europea.

Curata da Guillaume de Sardes, l’esposizione si sviluppa in tutti gli spazi della Villa Paloma e riunisce opere di circa quaranta artisti, offrendo una riflessione ampia e stratificata sul rapporto tra l’uomo, il paesaggio e la rappresentazione del mondo naturale.

Il percorso è articolato in sei sezioni tematiche – tempeste e notti; foreste e giardini; marine e cascate; deserti e vulcani; monti e montagne; fiori e farfalle – che guidano il visitatore in una vera e propria promenade visiva. Un viaggio attraverso diversi punti di vista sulle miracula naturae, le “meraviglie della natura” celebrate fin dall’Antichità, tra osservazione, contemplazione e interpretazione artistica.

Le opere contemporanee dialogano con dipinti e riferimenti classici, creando corrispondenze inattese e risonanze concettuali. Accanto a Nicolas Poussin, sono presentati artisti di epoche e linguaggi differenti, tra cui Christo e Jeanne-Claude, Nan Goldin, Andreas Gursky, Giuseppe Penone, Mario Merz, Giulio Paolini, Mimmo Jodice, Sarah Moon, Gustave Doré, Joseph Vernet, Pierre-Henri de Valenciennes, insieme a numerose voci della scena artistica internazionale contemporanea.

Con Le Sentiment de la Nature, il Nouveau Musée National de Monaco conferma la propria vocazione a costruire percorsi espositivi di alto profilo scientifico e curatoriale, capaci di coniugare storia dell’arte e sensibilità contemporanea, offrendo al pubblico una lettura rinnovata e profondamente attuale del paesaggio naturale e della sua rappresentazione artistica.