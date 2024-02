Il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo apre le porte alle scuole italiane

Il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo, in programma dal 13 marzo al 7 aprile 2024 a Monte-Carlo e in Costa Azzurra, apre le porte alle scuole italiane, con un ciclo di incontri press le scuole medie inferiori e superiori delle limitrofe città della Riviera di Ponente.

Il ciclo di presentazioni, tenuto da relatori, esperti di arte, musica e teatro, che illustreranno agli studenti il programma 2024 del Printemps des Arts, inizia il 13 febbraio al Liceo Aprosio di Ventimiglia per poi proseguire al Liceo Vieusseux di Imperia e, sempre nel mese di febbraio, in altre scuole medie inferiori e superiori delle province di Imperia e Savona.

Gli obiettivi sono molteplici: promuovere il festival come realtà produttiva e culturale rivolta agli studenti; incrementare il numero di giovani che si appassionano alla musica e al teatro; avviare possibili scambi e collaborazioni con le istituzioni italiane.

La chiave di lettura sarà quella di raccontare il festival come strumento per fare e diffondere cultura ma anche come occasione di divertimento attraverso nuove forme di coinvolgimento del pubblico.

L’intento didattico e divulgativo è un aspetto cardine del festival: oltre ad un programma denso di spettacoli e concerti, l’edizione 2024 propone incontri con il pubblico, tavole rotonde, master class, inoltre giovani talenti, studenti delle scuole di musica e dei conservatori avranno la possibilità di esibirsi accanto a rinomati artisti di fama internazionale.

Gli incontri con le scuole e gli studenti si svolgeranno nell’ottica di offrire un'ampia gamma di contenuti, dagli aspetti artistici a quelli turistici e di valorizzazione del territorio (in particolare del Principato di Monaco e Monte-Carlo), per coinvolgere le classi in un viaggio nel segno della curiosità e per scoprire e condividere il fascino della musica.

Il Festival Printemps des Arts, giunto alla quarantesima edizione, è una delle più importanti manifestazioni culturali europee incentrata sulla musica con una significativa apertura al teatro, alla danza, all’arte e al cinema.

L’edizione 2024, ospitata in ben 19 sale, tra luoghi convenzionali e non, del Principato di Monaco e Monte-Carlo e della Costa Azzurra, spazia dalla musica medievale alla contemporanee, passando per lo stile classico e preromantico di Haydn, Mozart e Beethoven all’Ottocento di Schubert, Mendelssohn, Brahms, Mahler per approdare al Novecento di Messiaen, Boulez, Rihm, con un’apertura al jazz e ad appuntamenti incentrati sull’associazione della musica all’arte o al cibo.

Tante le formazioni e gli artisti internazionali come l’Orchestre philharmonie de Monte-Carlo, l’Insula Orchestra, il Quartetto Modigliani, l’Ensemble Orchestral Contemporain.