Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Sabato 17 febbraio 2024 ore 18,30 classique et jazz

Auditorium Hector Berlioz, Conservatoire de musique et d’art dramatique

Au programme:

Franck Barbut (orgue) et Olivier Mauny (trompette); Giambattista Martini "Toccata en Ré Majeur",

Georges Delerue "Cantate", Jean-Sebastien Bach "Schmücke dich,

O liebe Seele" BWV 759, Gottfried Heinrich Stölzel "Concerto en Ré Majeur", Franck Barbut "Ave

Maria", David Lasky "Processional Rondeau en Ré Majeur"

Marie-Agnès Le Tellier (violon), Christelle Cerf (violon), Charles Arzounian (violoncelle) et Franka

Herwig (accordéon);Antonin Dvorak "Bagatelles opus 47. B79"

Jean Manuel Jimenez (piano), Gérard Ramos (saxophone),Alexandre Davin (batterie), Stephano Risso(contrebasse); « Cool Jazz Project »

Una performance in cui gli incantevoli ritmi brasiliani si mescolano con i temi musicali dall'eleganza rilassata della costa occidentale americana. Due mondi musicali per creare un'incantevole fusione di queste due culture.





Fino al 17 febbraio 2024 - Bouquins Câlins – Luoghi diversi ;



Il 16 e 17 febbraio 2024 - Mademoiselle Julie – Antibéa, Ven-Sam : 20h30 / Dim : 16h00 ;



Fino al 17 febbraio 2024 - Saint Valentin au musée Peynet - Musée Peynet et du dessin, dalle 10 alle 17;



Fino al 17 febbraio 2024 - Pudique - L'amour est déclaré - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30 ;



Dal 15 al 17 febbraio 2024 - Braderie d'ihver des commerçants - Vieille ville d'Antibes, dalle 10 alle 19;



Giovedì 15 febbraio 2024 - Pièce de vie – Antibea ore 20,30 ;



Sabato 17 febbraio 2024 - Tour des Alpes-Maritimes - Azurarena Antibes, daalle 15 alle 18 ;



Mostre ed esposizioni

Exposition "l'art d'être champion du monde" - Médiathèque Albert Camus – Fino al 17 febbraio ;



Exposition tir d'essai n°6 : sniperjackdelamuerte - es Arcades Antibes – Fino al 30 marzo



Exposition Immersion Cap d'Antibes - Véronique Laures - Casemate n°5 – Fino al 28 febbraio ;



Farandole photographique - Casemate n°24 et 25 – Fino al 24 febbraio 2024;

A la découverte des zones humides - Médiathèque Albert Camus – Fino al 28 febbraio 2024.



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Ogni martedì alle 10



Visite guidée de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles: 16 febbraio ore 10



Visite guidée La route des Peintres : 21 febbraio 2024 ore 10



AURON

SEMAINE DES JEUX ET DES JEUX VIDÉOS

Giovedì 15 febbraio 2024 dalle 17:15 alle 19:30.

Descente à ski aux flambeaux des enfants (niveau flocon) et animation musicale avec les moniteurs de ski de l'ESF d'Auron. Piste du Riou. Accessible aux skieurs et piétons. Vin et chocolat chauds.

Piste du Riou



CARNAVAL DES NEIGES

Sabato 17 febbraio 2024 dalle 10 alle 14.

Slalom géant déguisé organisé par Promo Sports Loisirs, la F.S.G.T. et l'A.S.C. Auron, gratuit et ouvert à tous, en ski ou snowboard, sur la piste du Riou.

Animation musicale.

Remise des prix à l'issue de la course en bas de la piste et apéritif offert.

Barbecue sur réservation, participation de 7€ / personne.

Tombola pour gagner un panier garni et de nombreux autres lots.

Prix pour les meilleurs déguisements !

Inscriptions sur place ou avant le 14 février : merrien.fsgt06@gmail.com

Piste du Riou



SEMAINE DU CIRQUE 2024

Dal domenica 18 a venerdì 23 febbraio 2024 dalle 17:30 alle 19:30.

Station d'Auron

Place centrale et salle Rovery



CONFÉRENCE “LE TÉTRAS-LYRE”

Mercoledì 21 febbraio 2024 dalle 18:30 alle 19:30.

Salle Rovery



BEAUSOLEIL

Tour del Palazzo Riviera

Visita dell'ex prestigioso hotel "Riviera Palace" e in particolare del suo giardino d'inverno e del suo incredibile tetto in vetro Eiffel. Puoi quindi trascorrere un momento ricco di storia al Foyer du Poilu dove vengono svelati oggetti eccezionali.

Dal 15 febbraio 2024 al 16 febbraio 2024

Giovedì e venerdì 14 - 16

Visite Riviera Palace et foyer du Poilu

27 route de La Turbie

06240 BEAUSOLEIL



BELVEDERE

CARNAVAL

Martedì 13 febbraio 2024 dalle 16:30 alle 23.

à partir de 16h30 Boum de Carnaval avec gouter pour les enfants,

21h Soirée dansante

SALLE POLYVALENTE

PLACE DU CL BALDONI



FETE DE LA POLENTE

Mercoledì 14 febbraio 2024 dalle 9 alle 18.

Belvédère



CAGNES SUR MER

JOURNÉE DES CAGNOIS

Sabato 17 febbraio 2024.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 Bd JF Kennedy



CANNES

FESTIVAL, LES MYCÉLIADES

Fino al 15 febbraio 2024

Médiathèque Noailles



SPECTACLE, AMANDINE LOURDEL - "RENVERSÉE"

Giovedì 15 febbraio 2024 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



ANIMATIONS, CARREFOUR DES MÉTIERS

Giovedì 15 febbraio 2024 dalle 9 alle 16

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE,DE L'ORIENT RÊVÉ, À L'ORIENT RÉVÉLÉ

Venerdì 16 febbraio 2024 ore 14,30

Cannes Seniors Le Club Carnot

28 avenue du Petit Juas



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - COLLECTIONS PERMANENTES : DE L’ORIENT À CANNES, VOYAGE PICTURAL

Venerdì 16 febbraio 2024 ore 15

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE

Autour de l'exposition Barbara Navi

Sabato 17 febbraio 2024 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



LA PRODUCTION PHONOGRAPHIQUE OU COMMENT MONTER SON LABEL ?

Journée d’Informations Musique

Sabato 17 febbraio 2024 dalle 10 alle 17

'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CONCERT, L'AMOUR EN OPÉRETTES ET VARIÉTÉS

Magali France et Joël Kristoff

Domenica 18 febbraio 2024 ore 16

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



CONCERT, ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES - SAMUEL BARBER PAR RENAUD CAPUÇON

Domenica 18 febbraio 2024 ore 17

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT, MUSIQUE SACRÉE

Domenica 18 febbraio 2024 ore 16

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



CONFÉRENCE, FÉVRIER 1934, IL Y A 90 ANS LA RÉPUBLIQUE VACILLAIT

Lunedì 19 febbraio 2024 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



ATELIER, FAITES VOS JEUX ! JEUX DE SOCIÉTÉ

Mercoledì 21 febbraio 2021 ore 14,30

Bibliothèque de La Frayère

54 avenue Maurice Chevalier

Résidence “Les Aubépines”



CONCERT, CARNAVALCELLO

Mercoledì 21 febbraio 2021 ore 19

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Mercoledì 21 febbraio 2021 ore 9

Résidence Californie,

25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes.



EXPOSITION, BARBARA NAVI - CES PORTES DE CORNE ET D'IVOIRE

Fino a domenica 28 aprile 2024

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



ISOLA

MARTEDÌ GRASSO A ISOLA 2000

Martedì 20 febbraio 2024 dalle 13 alle 20.

Programma:

Dalle 13.00 alle 17.00: Trucco e creazione di maschere nella Salle Mercière.

17.00: Sfilate dei testoni e dei bambini in galleria

Ore 17.30: spettacolo Disney sul fronte della neve

06420 Isola 2000



LA TURBIE

Conferenza "L'acqua nell'universo: dal mezzo interstellare alla Terra".

La Mairie de La Turbie vi invita a partecipare alla conferenza "L'acqua nell'universo: dal mezzo interstellare alla Terra" di Benoît Carry, assistente astronomo presso l'Observatoire de la Côte d'Azur, nella Salle du Conseil dell'Hôtel de Ville.

Da dove viene l'acqua? È rara o diffusa nel cosmo? Perché, tra tutti i corpi conosciuti, solo la Terra ha acqua in forma liquida sulla sua superficie? Un viaggio nel cosmo alla ricerca dell'acqua in tutte le sue forme e alla scoperta delle sue origini.

Ambiente

Il 16 febbraio 2024 ORE 19,30

Salle du Conseil

1 avenue de la Victoire



LEVENS

LE TOUR DES ALPES-MARITIMES, COMPETIZIONE SPORTIVA

Dal sabato 17 a domenica 18 febbraio 2024.

Levens



CONCERT “SINE DIE”

Sabato 17 febbraio 2024

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Au coeur des préparatifs de la Citron

90ème Fêt du Citron® - Al centro dei preparativi per la Festa del Limone

Durante questa escursione, vi immergerete nell'emozione dei preparativi per la Fête du Citron ® 2024 attraverso una visita privilegiata.

Scoprite come vengono create le decorazioni, visitate il luogo in cui vengono realizzati i favolosi carri allegorici e condividete un momento con un produttore del frutto re di Mentone.

Dalla Fête du Citron® al Citron de Menton IGP, immergetevi nell'intero mondo che circonda questo evento.

Programma:

8.30: Caffè di benvenuto, vista dei giardini

9.15: Scoperta del luogo in cui vengono realizzati i carri della Festa del Limone

10.45: Visita e chiacchierata con un produttore di limoni di... Leggi di più

- Caffè di benvenuto

- Trasporto durante l'escursione

- Biglietti d'ingresso per le visite

- Spese personali

Palais de l'Europe - Office de Tourisme

8 avenue Boyer



90ème Fêt du Citron®

Les corsos nocturnes de la Fête du Citron

Jeudi 22 février de 21h à 22h30

Jeudi 29 février de 21h à 22h30



Les corsos des Fruits d'or sur la promenade du soleil

Dimanche 18 février de 14h30 à 16h

Dimanche 25 février de 14h30 à 16h

Dimanche 3 mars de 14h30 à 16h



Exposition de motif d'agrumes

Jardins Biovès (entrée face au Casino Barrière)

Du samedi 17 février au dimanche 3 mars 2024

Inauguration le samedi 17 février à 11h

Entrée libre et gratuite



Broadway Musical

Con il loro spettacolo BROADWAY MUSICALS, la "Riviera Orchestra

"Riviera Orchestra" e i suoi cantanti, attori e ballerini vi trasporteranno per 1 ora e 45 minuti a New York, nella 42esima strada e a Broadway!

vi trasporteranno per 1 ora e 45 minuti a New York, nella 42ª strada, a Broadway!

Il 17 febbraio 2024 ore 20,30

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



"Les Amities Belges" - Gustave-Adolphe Mossa, peintre niçois méconnu au génie très actuel

Lunedì 19 Febbraio 2024 ore 15

8 rue de la République

Salle Saint-Exupéry



Si Menton m'était conté

La capeline de Menton vi accompagnerà in un viaggio attraverso la storia della regione di Mentone.

Il nostro gruppo folcloristico, fondato nel 1935, vi farà conoscere i canti e le danze che raccontano la vita quotidiana ed economica della gente del Mentonnais.

I nostri costumi colorati rallegreranno questo spettacolo, al quale siamo lieti di invitarvi.

Mercoledì 21 Febbraio 2024 ore 20,30

Salle Saint Exupéry

8 rue de la République



Mostra "Storia dei Giochi Olimpici in Francia

In occasione dei Giochi Olimpici del 2024, la biblioteca municipale di Mentone presenta una mostra che racconta la storia dei Giochi i

Fino al 16 marzo 2024

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Visite guidée : Laissez-vous conter Menton : Les ruelles de l'histoire

Ogni sabato alle ore 10

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata del Jardin Val Rahmeh

Tutti i giovedì ore 10,15

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata del Jardin du Palais de Carnolès

Martedì 10 - 11:30

Giovedì 15 - 16:30

Sabato 10 - 11:30

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata alla limonaia di Mas Flofaro

Mercoledì10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



MONACO

Theatre - "Gazon Maudit"

Da giovedì 15 a sabato 25 febbraio 2024

45, boulevard du Jardin Exotique



OPMC - "Recital di pianoforte"

Domenica 18 febbraio 2024 alle 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital di pianoforte" di Dezso Ránki. In programma: HAYDN, SCHUBERT, DEBUSSY.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



OPMC - "Happy Hour Musicale"

Martedì 20 febbraio 2024 alle 18.30

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Happy Hour Musicale". Corni : Andrea Cesari, Patrick Peignier, David Pauvert & Laurent Beth, trombone: Jean-Yves Monier, tuba: Florian Wielgosik, marimba: Mathieu Draux, piccole percussioni: Antoine Lardeau. In programma: DANIELSSON, STEVENS, PIAZZOLLA.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Teatro - "Les poupées persanes - Ai¨da Asgharzadeh"

Martedì 20 febbraio 2024 alle 20

Questa è la storia di quattro studenti universitari nell'Iran degli anni '70, dalla caduta dello Scià all'avvento del regime islamico. È la storia, in Francia, di due sorelle che non vedono di buon occhio l'idea di festeggiare con la famiglia il Capodanno 2000 in montagna. È la storia d'amore di Bijan e Manijeh, la mitica coppia delle leggende persiane. È la storia di una gioventù piena di speranze, di una lotta abortita, di un popolo sacrificato, di segreti che si intrecciano, di un'eredità di cui nessuno sa che farsene e di un amore che non sa più dove andare.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Tutta l'arte del Cinema - "Louise en hiver"

Martedì 20 febbraio 2024 alle 20

Cinema di animazione - Louise en hiver, Jean-François Laguionie (2016). Questa "robinsonata" è un dipinto meraviglioso, frutto di un sottile equilibrio tra disegno, trasparenza e acquerello.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a martedì 12 marzo 2024

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Un Principe, un Museo"

Fino a domenica 31 marzo 2024, dalle 9 alle 18

Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco celebra l'eredità visionaria del fondatore dell'attuale museo, il Principe Ranieri III. Immergetevi nella storia della creazione del secondo Museo - un Site Museum! - situato nel cuore del Giardino Esotico, a pochi passi dalla Grotta dell'Osservatorio. Scoprite i numerosi scavi effettuati durante il regno del Principe e le donazioni senza precedenti fatte da lui e dalla Principessa Grace Kelly. Esplora una varietà di settori, dal sostegno alla lingua monegasca ai progetti di colonie di vacanza promossi da Louis Barral, allora direttore del Museo.

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Pier Paolo Calzolari - Casa ideale"

Fino a domenica 7 aprile 2024,

Pier Paolo Calzolari est connu pour l’originalité formelle d’une pratique pluridisciplinaire (peinture, sculpture, mais aussi performances entendues comme "actes de passion") qui a souvent recourt à l’utilisation de matériaux organiques tels que les feuilles de tabac, le feu ou le givre pour créer des "œuvres-installations" qui questionnent les limites de l’art contemporain. Exposition à caractère rétrospectif, "Casa ideale", est une occasion rare de découvrir l’univers d’un artiste qui a marqué l’histoire de l’art par une approche le plus souvent non conventionnelle des diverses pratiques des arts plastiques.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a martedì 31 dicembre 2024

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

SENTINELLES, SPETTACOLO

Fino a venerdì 16 febbraio 2024.

Dopo aver ospitato Otello nella scorsa stagione, diamo il bentornato al regista Jean-François Sivadier con Sentinelles, uno spettacolo accattivante, intimo e potente.

Mathis, Swan e Raphaël sono tre amici inseparabili che non sognano altro che diventare grandi pianisti. Destreggiandosi tra passato e presente, Jean-François Sivadier ci tiene sulle spine mentre ci guida attraverso i loro destini. Riesce a raccontarci la vita di tre pianisti virtuosi senza che ci siano pianoforti in scena. Non ci sono brani suonati dal vivo, né musicisti seduti davanti ai loro strumenti per farli vibrare. Eppure la musica vive attraverso i corpi dei tre attori, attraverso le loro parole e i loro gesti.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



CONCERT : NINHO

Giovedì 15 febbraio 2024 alle 20.

Ninho, detentore del record di rap e primo artista francese a raggiungere i 200 singoli certificati, torna con il "Jefe Airlines Tour" e un nuovo album!

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



MARIE B., TEATRO

Venerdì 16 febbraio 2024 alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



CONCERT : 500 VOIX POUR QUEEN

Venerdì 16 febbraio 2024 alle 20:30.

Per la prima volta in Europa, 500 cantanti renderanno omaggio a Freddie Mercury e al gruppo dei Queen.

Incredibili voci internazionali, musicisti di talento, 500 coristi, una messa in scena impressionante ed effetti speciali rendono questo spettacolo un momento indimenticabile in cui il tempo si ferma per vivere l'atmosfera dei Queen per 2 ore!

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CARNAVAL DE NICE : BAL VEGLIONE

Venerdì 16 febbraio 2024 alle 19.

L'Opéra de Nice non è solo opere, balletti e concerti, ma anche esperienze originali che vi portano fuori dai sentieri battuti, pur mantenendo un legame con la nostra bella casa.

Il mondo dell'opera barocca, favorevole ai travestimenti e ai crossdressing di ogni tipo, si inserisce bene nella tradizione carnevalesca. L'ambiguità vocale che la caratterizza accentua il gioco delle maschere e mette in discussione i ruoli rispettivi di ciascun sesso. Nel XIX e XX secolo, l'Opéra di Nizza era il luogo d'elezione per i balli in maschera organizzati in occasione del Carnevale. Facciamo rivivere questa tradizione e uniamoci il 16 febbraio 2024 per un ballo in maschera sul palco. Una grande festa per grandi e piccini, per tutta la notte, attraverso la storia dei balli, dei costumi e della musica.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



CRR DE NICE – BALLET

Venerdì 16 febbraio 2024 alle 18:30.

Estratti dal repertorio del Ballet Nice Méditerranée

Nell'ambito di questo programma, il Ballet Nice Méditerranée offre al pubblico la possibilità di toccare con mano l'ampiezza e la diversità del suo repertorio coreografico e musicale.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



CARNAVAL DE NICE “ROI DE LA POP CULTURE”

DAL 17 FEBBRAIO AL 03 MARZO 2024

Place Masséna



Sfilata d’apertura

Sabato 17 febbraio 2024 ore 14,30

Re, Regina, Carnavallon, carri allegorici e fioriti, bande musicali, ballerini, ospiti stranieri… un campione dei protagonisti del Carnevale si riunisce per presentarsi al pubblico! I carri delle battaglie floreali, uniti al grande corso, creano uno spettacolo ricco di colori e musica.



Sfilata dei Carri Illuminati

Sabato 17 febbraio 2024 ore 20,30

La sera, i carri si adornano delle loro luci più belle. Tutto si illumina, le animazioni visive si decuplicano, le compagnie artistiche e musicali che animano il percorso ti offrono un vero spettacolo di suoni e luci.



Sfilata dei Carri Illuminati

martedì 20 febbraio 2024 ore 20,30



Battaglia dei Fiori

Mercoledì 21 febbraio 2024 ore 14,30

Carri addobbati con composizioni floreali formano un elegante corteo, dove personaggi con straordinari costumi, musica, profumi e colori si fondono per il piacere degli occhi! Ogni anno, attrici in costume sfilano su carri ornati con bellissimi fiori e lanciano sul pubblico una pioggia floreale.



CARNAVAL DE NICE : INAUGURATION DU VILLAGE CARNAVAL

DAL 17 FEBBRAIO AL 03 MARZO 2024

Il Villaggio del Carnevale 2024 si trova nel cuore del villaggio di Nizza, sulla Promenade du Paillon, nella piazza Général Leclerc.

Gratuito e aperto a tutti, il Villaggio permette ai visitatori di riappropriarsi dell'evento "Carnevale di Nizza". Ogni giorno il pubblico troverà animazioni artistiche, stand gastronomici, laboratori creativi e mostre.

Promenade du Paillon



DÉCOUVRIR LES ATELIERS DE FABRICATION DE LA CONFISERIE FLORIAN

DAL 17 FEBBRAIO AL 03 MARZO 2024

Orari di apertura ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Visitate il laboratorio dove si disegnano maschere di carnevale in cioccolato veneziano e dove ogni pezzo è unico. Producono anche tavolette di cioccolato con coriandoli colorati e dolci.

Confiserie Florian du Vieux-Nice

14 quai Papacino



LE MUSÉE EPHÉMÈRE DES DINOSAURES, ESPOSIZIONE

Dal sabato 17 a domenica 18 febbraio 2024 dalle 10 alle 18.

Un viaggio di quasi 70 milioni di anni nel passato per tutta la famiglia, attraverso un'esperienza coinvolgente di suoni e luci.

Sono esposti più di 100 dinosauri e altre creature, alcuni lunghi fino a 14 metri.

Le informazioni e le caratteristiche dei dinosauri sono riportate su pannelli esplicativi. I visitatori più piccoli possono anche accarezzare i piccoli dinosauri!

Un gran numero di dinosauri robotici, tra cui il Gigantosauro, il più grande animatronic d'Europa!

È stata prestata particolare attenzione alla qualità dei dinosauri esposti, per una visita coinvolgente.

C'è anche uno spettacolo di 15 minuti con 3 robot animatronici di dimensioni XXL, un laboratorio di scavo archeologico e un diploma per i paleontologi più attenti alla fine della visita.

Parc Relais Parcazur Palais des Expositions

Parking Acropolis - Niveau 3

Avenue du XVe Corps



ZOUZI SPORTIF MALGRÉ LUI

Sabato 17 febbraio 2024 alle 15.

Zouzi, un bambino che passa molto tempo nella sua stanza davanti allo schermo del computer, riceve un peluche magico che lo aiuta a scoprire che lo sport può essere divertente, nonostante la sua iniziale riluttanza.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



CARNAVAL DE NICE – GRANDE JOURNÉE POP’ULAIRE

Domenica 18 febbraio 2024 dalle 9 alle 18.

Intrattenimento per tutto il giorno per farvi entrare nello spirito del Carnevale!

La prima gara di camerieri in stile carnevalesco

Partenza alle 9.30 da Place du Palais de Justice per una gara di camerieri in stile carnevalesco nella Vieux Nice. Cerimonia di premiazione alle 10.30 in Place du Palais.

La gara è aperta a tutti i professionisti del settore alberghiero, della ristorazione e dei caffè.

Programmi, laboratori e scoperte divertenti nel Villaggio del Carnevale

Dalle 11.00 alle 18.00 - Ingresso libero

Brunch di Carnevale alla francese

Dalle 12.00 alle 18.00 - Théâtre de verdure - Prezzo: 5 euro

In occasione del Carnevale di Nizza, Le brunch des Frenchy si svolge al Théâtre de Verdure. Una domenica di festa sotto il sole, nel cuore di Nizza e della Promenade de Anglais.

È un evento imperdibile per le famiglie, con tanto di divertimento, balli e socializzazione!

Organizzato dalla Città di Nizza, da Les Frenchies e dall'Ufficio del Turismo Metropolitano.

Passeggiata in città e nel villaggio del Carnevale

dalle 11.00 alle 18.00

Promenade du Paillon



FACE À FACE OPÉRA, CONFERENZA

Lunedì 19 febbraio 2024 alle 18.

Vi piace un'opera particolare e vorreste saperne di più?

Siete indecisi se andare a vedere un'opera e vorreste avere un'anticipazione dello spettacolo?

Il giorno prima della prima di ogni opera, incontrate i maestri e le maestre dello spettacolo presso l'Artistique.

Scoprirete la loro visione e interpretazione dell'opera che vi aspetta sul palcoscenico.

Gli incontri sono organizzati da ARON e presentati da André Peyrègne.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW, SPETTACOLO

Martedì 20 febbraio 2024 alle 20.

Vendendo oltre 4 milioni di biglietti in tutto il mondo e descritti dal Times come "The Gold Standard" e dal Daily Mirror come "The Kings of the Genre", gli Australian Pink Floyd hanno tenuto il loro primo concerto ad Adelaide, in Australia, nel 1988.

Da allora, la band si è esibita in più di 35 paesi in tutto il mondo, ha suonato alla festa per il 50° compleanno di David Gilmour ed è stata raggiunta sul palco da David e Rick Wright. TAPFS è il primo spettacolo del genere al mondo.

Eseguendo la musica dei Pink Floyd con una perfezione nota per nota, questo spettacolo acclamato dalla critica ha stupito il pubblico di tutto il mondo per oltre tre decenni.

The First Class Travelling Set porterà sul palco le canzoni che significano tanto per i fan dei Pink Floyd di tutto il mondo. Con luci e video all'avanguardia, laser di precisione, enormi gonfiabili e l'impeccabile suono dal vivo che è stato il punto di riferimento per gli spettacoli dei Pink Floyd, The Australian Pink Floyd Show garantisce un'esperienza live memorabile per il pubblico vecchio e nuovo.

Riproponendo la musica di ogni fase del percorso dei Pink Floyd, questo tour rafforza la dedizione dell'Australian Pink Floyd Show all'eredità di Barrett, Waters, Gilmour, Wright e Mason con uno spettacolo che rende un omaggio sincero e autentico a queste leggendarie produzioni dei Pink Floyd.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



GURU – LAURENT PETITGIRARD, OPERA

Martedì 20 febbraio 2024 alle 20.

Giovedì 22 febbraio 2024 alle 20.

Sabato 24 febbraio 2024 alle 15.

Ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a Jonestown nel 1978, "Guru" racconta la storia di una setta isolata su un'isola. Marie, una nuova seguace, incoraggia i discepoli a resistere al guru. Il guru decide allora che il "grande viaggio" avrà finalmente luogo.

Opera in tre atti - Libretto di Xavier Maurel basato su un'idea originale del compositore - Prima rappresentazione al Castle Opera di Stettino, Polonia, il 28 settembre 2018

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule

06300 Nice



CARNAVAL DE NICE : BATAILLES DE FLEURS

Mercoledì 21 febbraio 2024 alle 14:30.

Sabato 24 febbraio 2024 alle 14:30.

Mercoledì 28 febbraio 2024 alle 14:30.

Sabato 2 marzo 2024 alle 14:30.

I carri decorati con composizioni floreali formano un elegante corteo, dove personaggi con costumi straordinari, musica, profumi e colori si mescolano per il piacere degli occhi!

Ogni anno, le attrici in costume sfilano su carri addobbati con bellissimi fiori e inondano il pubblico di fiori.

Place Masséna



EXPOSITION : ROBERT FORTE – REGARD SUR LES ALPES SAUVAGES

FINO AL 17 MARZO 2024

"Un grave incidente stradale mi ha lasciato disabile. Per dare un senso alla mia vita, ho deciso di orientarmi verso la fotografia naturalistica". Robert Forte

Originario di Nizza e amante della montagna, Robert Forte dedica il suo tempo a questa passione, che ci immerge nel meraviglioso mondo della fauna selvatica. Per lui è un'occasione per divertirsi con le cime delle montagne o con i colori del cielo, e per assistere al comportamento degli animali nel loro ambiente naturale.

Approfittiamo di queste osservazioni e incontri magici!

Musée de la Photographie Charles Nègre (Galerie du Musée)

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – VIVRE POUR L’ART – LES COLLECTIONS TRACHEL ET ROTHSCHILD À NICE

Fino al 28 aprile 2024

Il Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, il Palais Lascaris, il Musée Masséna e la Bibliothèque de Cessole presentano la mostra Vivere per l'arte. Le collezioni Trachel e Rothschild a Nizza.

La mostra mette in evidenza le opere generosamente donate alla città di Nizza da queste due grandi famiglie. Queste donazioni, effettuate tra il 1892 e il 1912, comprendono più di millesettecento opere di vario tipo: oggetti archeologici, disegni, acquerelli, dipinti, sculture, stampe, ma anche mobili, ceramiche e tessuti. Costituiscono il nucleo delle collezioni museali di Nizza.

Museo delle Belle Arti Jules Chéret: dal 24 novembre 2023 al 28 aprile 2024.

Palais Lascaris e Musée Masséna: 24 novembre 2023 - 20 maggio 2024

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION : DJAMEL TATAH

FINO AL 27 MAGGIO 2024

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION “HERGÉ ET L’ART”

Fino al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 17 tranne il 1° maggio.

Chiuso lunedì e martedì.

Exposition "Hergé et l'art" à l'espace culturel Lympia.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



LES ELLES DE JEUX, ESPOSIZIONE

FINO AL 22 SETTEMBRE 2024

Il Musée National du Sport presenta Les Elles des Jeux, che mostra gli spettacolari progressi compiuti in oltre 130 anni, dalla quasi esclusione delle donne alla lotta per la parità.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

In una scenografia immersiva e interattiva, la mostra Les Elles des Jeux ripercorre oltre 130 anni della nostra società contemporanea attraverso le storie di donne emblematiche dal destino esemplare. La mostra è suddivisa in 6 sezioni, sia cronologiche che tematiche.

Con "Elles ne sont pas les bienvenues", la mostra inizia il suo viaggio nel tempo con i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



SAINT JEAN CAP FERRAT

LA PARENTHÈSE THÉÂTRALE “LABICHE REPETITA”

Sabato 17 febbraio 2024 alle 20.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



SAINT LAURENT DU VAR

THÉÂTRE – RUPTURE À DOMICILE

Venerdì 16 febbraio 2024 dalle 20:30 alle 22.

Opera teatrale candidata al "Molière 2015" nella categoria "Autore francofono vivente".

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINT MARTIN VESUBIE

VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

Giovedì 15 febbraio 2024 alle 16.

Giovedì 22 febbraio 2024 alle 16.

Giovedì 29 febbraio 2024 alle 16.

Giovedì 7 marzo 2024 alle 16.

Venez découvrir l’histoire de notre brasserie et venez échanger avec notre équipe. La bière du Pays niçois à Saint-Martin Vésubie au cœur du Mercantour.

Au programme :

• Visite de la Brasserie

• Découverte de la naissance de notre bière et de notre limonade

• Rencontre avec notre équipe

• Dégustation gratuite

Lieu-dit Pra de la Majou



SOSPEL

Séance cinéma vivre avec les loups

Proiezione del film: Vivere con i lupi

Il 07 febbraio 2024 A 14:00

Il 16 febbraio 2024 A 20:30

Venerdì 16 Febbraio 2024 ore 20,30

Cinéma d'hier et d'aujourd'hui

Chapelle des Pénitents Rouges Place Saint-Michel



TENDE

Exposition "Sur la route. L'histoire millénaire des voies de communication de la Roya"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition "Après la pluie"

Fino al 31 ottobre 2024

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



VALDEBLORE

DESCENTE AUX FLAMBEAUX ET FEUX D’ARTIFICE

Venerdì 16 febbraio 2024 alle 17:30.

La descente aux flambeaux est suivie d'un feu d'artifice.

Chocolat chaud et vin chaud offerts par les commerçants de La Colmiane.

Distribution de friandises.

La Colmiane



VENCE

« DES MOUTONS ET DES HUMAINS, HISTOIRE DE LA VÉGÉTATION MÉDITERRANÉENNE » PAR CLAIRE DELON

Venerdì 16 febbraio 2024 dalle 15 alle 16:30.

Médiathèque Élise et Célestin Freinet

228 avenue Colonel Meyère



VILLEFRANCHE

SFILATA FLOREALE SULL’ACQUA

Lunedì 19 febbraio 2024.

11:00: Passeggiata dei gruppi folkloristici all'Octroi.

13:30: Sfilata di Carnevale sulle banchine.

14:00: Lancio del FLOWER NAVAL COMBAT al Port de la Santé e intrattenimento di gruppi folcloristici in Place Amélie Pollonnais e sulle banchine.

Port de la Santé

Quai Amiral Courbet