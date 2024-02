Il Club Fiat 500 Monte-Carlo si sta preparando per la Monte Carlo-Torino-Monte Carlo

Le iconiche piccole vetture italiane partiranno dal Principato di Monaco per un lungo weekend dal 26 al 28 aprile per raggiungere Torino, la città simbolo dell'industria automobilistica mondiale e la culla della storica Fiat 500. Il programma sarà incalzante, con visite al FCA Héritage Hub, al MAuto (uno dei musei dell'automobile più completi e importanti al mondo), all'Open Garage e Restauro, alla Pinacoteca Agnelli, a Casa 500 e, domenica... qualcosa di veramente unico! Avrete l'eccezionale opportunità di guidare le vostre 500 storiche sulla mitica pista sul tetto del Lingotto (la ex fabbrica della FIAT), dove venivano testate le auto prodotte ai piani inferiori. È un momento molto atteso nell'ambiente delle auto storiche, poiché la PISTA 500 è stata concessa al club del Principato in modo esclusivo ed eccezionale.

"Questa è un'opportunità straordinaria per tutti i membri del nostro Club Fiat 500 Monte-Carlo e per gli appassionati," spiega il presidente del club monegasco, Massimo Peleson. "Guidare le nostre amate auto sulla storica pista del Lingotto sul tetto della ex fabbrica Fiat sarà un'esperienza indimenticabile per tutti noi. Questa particolare pista, unioca al mondo, è un luogo che porta con sé una storia avvincente. Costruita negli anni '30 e testimone di momenti difficili durante la guerra, questa pista rispecchia la resilienza e la determinazione. Il fatto che sia stata riservata appositamente per il nostro club è un tributo al nostro impegno e alla passione non per le Fiat 500 storiche ma per la cultura del mondo automobilistico d'epoca in generale.

Oltre all'emozionante opportunità di guidare sulla Pista 500, non possiamo dimenticare l'importanza dei musei che visiteremo durante questo evento. Il FCA Héritage Hub e il celebre MAuto non sono solo luoghi di raccolta di memorie automobilistiche straordinarie, ma sono anche testimonianze tangibili della ricca storia dell'industria automobilistica mondiale e della Fiat 500 in particolare, e siamo certi che aggiungeranno un ulteriore valore alla nostra esperienza complessiva."

Siamo grati a Stellantis e alla Fondazione Agnelli per l'opportunità di diventare parte della storia del Lingotto e non vediamo l'ora di condividere questa avventura con i nostri membri e gli appassionati. Questo fine settimana a Torino sarà un momento da ricordare per sempre! Siamo pronti a sorpassare il limite del tempo con questo appuntamento! Questo è lo spirito del Club Fiat 500 Monte-Carlo: creare nuovi ricordi indimenticabili insieme.

Con grande attesa, l'appuntamento è fissato per il mese di aprile, dal 26 al 28 , per condividere insieme un fine settimana che si preannuncia indimenticabile! Ma attenzione, i posti sono limitati...