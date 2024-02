Il Principato di Monaco sul podio: tra le tre migliori destinazioni europee

Il sito Best European Destinations (le migliori destinazioni europee) ha appena svelato la sua classifica per il 2024 in cui il Principato si aggiudica un Premio e figura sul podio, dietro Marbella in Spagna e davanti a Malta.

«Soggiornare a Monaco significa scegliere una destinazione eccezionale dove tutti possono godere esperienze uniche e memorabili», scrive il sito a proposito della destinazione Monaco.

European Best Destinations mette in evidenza «il matrimonio perfetto tra glamour, cultura e relax» del Principato «riconosciuta per la sua sicurezza» ma anche le sue «delizie gastronomiche», i suoi «eventi sportivi e culturali», la sua «eccezionale vita notturna»...

Questo riconoscimento è apprezzato da Guy Antognelli, Direttore del Turismo e dei Congressi del Principato: "Questo premio assegnato dai visitatori stessi è al tempo stesso il riconoscimento degli sforzi intrapresi quotidianamente dall'insieme dei professionisti del turismo del Principato e l'affermazione del rinnovamento della destinazione e del suo posizionamento unico, che conferma che Monaco è come nessun altro"