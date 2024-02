Il Principato celebra i 75 anni di adesione all'UNESCO con l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo

Il concerto è stato diretto da Alondra de la Parra, direttore d'orchestra messicana di fama internazionale. West Side Story di Leonard Berstein e l'opera Porgy and Bess Georges Gershwin si sono mescolati all'opera di Astor Piazzolla e agli accordi di «Orfeu Negro» davanti ad un'assistenza conquistata. I solisti Yamandu Costa alla chitarra e Marin Sued al bandoneon hanno dato un tocco teatrale alle loro interpretazioni.

Sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover, del sostegno di S.A.S. il Principe Alberto II e del Governo Principesco, l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo irradia la qualità dell'offerta culturale di Monaco in tutto il mondo.

Gli Ambasciatori, in particolare di Stati Uniti, Irlanda, Brasile, Italia, Repubblica Ceca, San Marino, Messico e Slovenia hanno risposto a questo invito musicale per celebrare i 75 anni. Anche la Sous direttrice per le Scienze umane e sociali, Gabriella Ramos, rappresentava l'UNESCO.