Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Il villaggio di Roussillon (Foto)

Questa volta in sella alla sua motocicletta, Danilo Radaelli ci accompagna alla scoperta del villaggio di Roussilon, borgata del comune di La Tour-sur-Tinée.



Il villaggio di La Tour-sur-Tinée e la sua borgata di Roussillon presentano un'ampia gamma di beni naturali e culturali, per scattare foto, girare un filmato, cercare un'atmosfera particolare o uno sfondo visivo adatto per un film o un cortometraggio.

A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Nice Côte d'Azur, si risale la valle del Var attraverso le Gorges de la Mescla, uno stretto portale minerale che conduce alla valle della Tinée, ancora preservata dagli effetti del turismo su larga scala.



Superato l'antico Pont de la Lune che attraversa la Tinée, si risalgono i sette chilometri che lo separano da La Tour, un villaggio collinare la cui storia risale all'epoca romana. Si può anche proseguire lungo il fondovalle per vedere il ponte romano delle Gabre e arrivare agli antichi alpeggi di Roussillon, oggi un villaggio in forte espansione.





Si é sedotti dai monumenti e da un patrimonio antico, ricco e preservato. Possiamo citare i frantoi, le cappelle e le chiese, tra cui il gioiello barocco di San Martino.



Il ritmo dell'acqua, essenziale alla vita nell'Haut Pays niçois, anima i due villaggi. Così, il tipico canale, in alcuni punti ancora a cielo aperto, porta la preziosa risorsa dalle montagne alla pittoresca Montjoie per rifornire i lavatoi, le numerose fontane, i giardini e per abbeverare gli abitanti.





La foresta mediterranea incontra quella delle Alpi del Sud: si va dai 200 ai 1800 metri di altitudine, dal letto della Tinée alle Granges de la Brasque. Questi spazi nascondono luoghi misteriosi: i borghi ormai fantasma di St Jean e Ripert e le fattorie abbandonate alle ingiurie del tempo e lasciate alla natura, che sta rivendicando i suoi diritti.



Vicino alla Costa Azzurra e alle porte del Parc du Mercantour, le strade, le piazze e le piazzette, i punti di vista inaspettati sulla valle e sulle montagne hanno già attirato l'occhio attento di più di un professionista alla ricerca di un luogo ripresa originale.