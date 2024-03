Neve e gioco, ad Auron torna la 2ª edizione del "Poker Ski by Partouche"

Appuntamento per gli amanti dello sci e del poker con il famoso "Auron Poker Ski by Partouche" che torna nella sua seconda edizione, dal 24 al 27 marzo.

Organizzato brillantemente dal gruppo Partouche e dalla stazione di Auron con il concorso del comune di St Etienne de Tinée, l'evento promette momenti emozionanti che uniscono adrenalina sulle piste innevate e brividi intorno ai tavoli da gioco, nei vari ristoranti della stazione.



Anche quest'anno, il gruppo Partouche mette i piccoli piatti nei grandi, facendo venire una squadra di 12 croupier esperti per garantire il buon svolgimento delle partite inquadrata dalla società TexaApoker, riconosciuta per la sua esperienza nell'organizzazione di tornei di poker e sarà presente per orchestrare le competizioni per conto del gruppo. Con un tale dispositivo, il centinaio di partecipanti è sicuro di vivere un'esperienza di gioco indimenticabile.



Per dare il via a questo straordinario evento, domenica sera nella sala del cinema si terrà un'introduzione al poker. Un'occasione d'oro per i novizi di scoprire le regole del gioco e di iniziare le sottigliezze del bluff, il tutto in un'atmosfera conviviale accompagnata da un aperitivo offerto.



Per tre giorni e tre notti, gli appassionati di sci avranno l'opportunità di correre sulle piste innevate di Auron, godendosi sia la neve che il sole. Ma la magia non finisce qui: una volta calata la notte, intorno ai tavoli da poker regnerà un'atmosfera elettrica, offrendo ai partecipanti emozioni e momenti di convivialità unici.



L'Auron Poker Ski by Partouche offre un'ottima opportunità per gli appassionati di sport, intrattenimento e competizione in un'atmosfera rilassata e festosa. Che tu sia uno sciatore esperto o un giocatore di poker in erba, tutti troveranno la loro felicità nel cuore di questo evento straordinario.