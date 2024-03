F1. In Australia è doppietta Ferrari: vince Sainz, delusione per Leclerc. Verstappen si ritira

L'Australia dà, l'Australia toglie. Due anni fa Charles Leclerc nella terra dei canguri era protagonista della sua miglior corsa in Formula 1 della carriera, e Max Verstappen conosceva il suo ultimo ritiro in un Gran Premio. Fino ad oggi.

Con l'uscita di scena dell'assoluto dominatore delle ultime gare, è la Ferrari a prendersi la scena a Melbourne, ma lo fa con uno stratosferico Carlos Sainz, che dopo l'assenza a Jeddah per l'operazione di appendicite e una forma fisica non al cento per cento, e dopo aver preso ieri una prima fila in griglia che senza quei problemi fisici poteva anche essere pole position, vince una gara magistrale dopo aver superato al primo giro l'olandese della Red Bull che due tornate dopo deve alzare bandiera bianca per un problema ai freni. Le rosse arrivano in parata per festeggiare la doppietta, complice la Virtual Safety Car all"ultimo giro per l'incidente spettacolare ma senza conseguenze per la Mercedes di Russell.