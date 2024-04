Monte-Carlo, la spiaggia del Larvotto si rifà il look in vista della stagione estiva

Come l'anno scorso, con l'avvicinarsi della stagione estiva e per accogliere nelle migliori condizioni i numerosi utenti del complesso balneare del Larvotto, lavori di riprofilatura generale della spiaggia saranno effettuati dal 15 aprile al 3 maggio per ridurre la pendenza che si è fortemente accentuata durante l'inverno. L'intervento, esclusivamente terrestre, consiste nell'appianare la collinetta di ghiaia e permetterà di ripristinare una morfologia adeguata alla spiaggia per garantire una capacità di accoglienza sufficiente e rispondere alle esigenze di sicurezza dell'accesso alle zone di balneazione.

Per rispettare l'equilibrio della biodiversità marina presente sul sito, questa operazione sarà accompagnata dalla posa di reti di ritenzione sul piano d'acqua, a destra delle anse, di 120 metri ciascuno. In questo modo preserveranno l'adiacente riserva sottomarina dei sedimenti generati dalla riprofilatura. Per proteggere gli utenti, la balneazione sarà vietata per tutta la durata dell'intervento. Tuttavia, la spiaggia resterà accessibile per piazzola, a seconda dell'avanzamento dei lavori che saranno realizzati dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30.

I ristoranti e i negozi del complesso rimarranno aperti, senza restrizioni.