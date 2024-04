Siglato il gemellaggio tra le città di Mentone e Sanremo

Il gemellaggio tra i Comuni di Sanremo e Mentone è stato siglato ufficialmente domenica 24 marzo presso il Teatro del Casinò di Sanremo dai sindaci delle due città, Alberto Biancheri e Yves Juhel.

La firma è stata preceduta, nel febbraio 2023, da un atto preparatorio al gemellaggio tra le due città.

La cerimonia si è svolta in occasione della tradizionale “Festa del Limone”, a Mentone, e ha permesso di celebrare l'autentica amicizia tra due città, caratterizzate da significative similitudini nel tessuto economico, sociale e culturale, oltre che nel settore di storia, tradizioni ed eventi culturali di risonanza internazionale.

Il gemellaggio tra Sanremo e Mentone ha dato avvio al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera a livello locale, prevista dall'articolo 10 del Trattato del Quirinale, al fine di intensificare i legami tra le comunità francese e italiana, in particolare nei settori dei servizi pubblici, sviluppo sostenibile, infrastrutture e mobilità, partenariati economici, turistici e culturali, gestione delle risorse idriche, formazione professionale e bilinguismo.

È importante ricordare che i due Comuni sono all'origine del progetto per la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliera (GECT), avviato parallelamente.

L'idea è quella di realizzare un progetto strutturante per l'intero territorio transfrontaliero, dalla costa all'alto paese, il cui perimetro comprenderà tutti i comuni della Comunità della Costa Azzurra (CARF) e una ventina di comuni della Liguria e del Piemonte.

Negli ultimi anni il legame tra Sanremo e Mentone si è intensificato con convegni e scambi reciproci.

Uno dei più importanti si è svolto a Torino, il 31 ottobre 2023, durante il primo vertice della Commissione del Quirinale, una riunione copresieduta dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e dal Il Ministro Ministro francese per l'Europa e gli Affari Esteri, Catherine Colonna. In questa occasione è stata evidenziata l'efficacia della cooperazione tra Sanremo, Mentone e la Comunità della Costa Azzurra (CARF), nell'ambito dei lavori per la realizzazione del GECT.