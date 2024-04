Il Balon di Torino omaggia Marlon Brando in occasione dei cento anni dalla sua nascita

Lo storico mercato del Balon di Torino, in collaborazione con il Marlon Brando fans Italy, intende celebrare per sabato 6 aprile, uno degli attori più importanti della storia del cinema, in occasione dei cento anni dalla sua nascita. Tra i più influenti divi di Hollywood e vincitore di ben due premi Oscar come migliore attore, Marlon Brando rivoluzionò l'industria cinematografica grazie al suo innovativo stile di recitazione che segnò l'inizio di un nuovo modo di intendere l'interpretazione dei ruoli nel cinema moderno.

Durante lo storico mercato del vintage al Balon, nello slargo centrale di via borgo Dora, sarà esposta una collezione di rari manifesti pubblicitari originali dei suoi film che permetteranno di ripercorrere tutta la sua strepitosa carriera.

E ancora, dalle 18 è previsto un incontro di approfondimento sulla figura di Marlon Brando e sul suo "metodo” di recitazione a cura di Giampiero Frasca, storico e critico cinematografico, che ha all’attivo numerose pubblicazioni di saggi in quell’ambito.

Dopo l’approfondimento, sarà proiettato il film documentario "Listen to me Marlon", girato nel 2015 da Stevan Riley: sarà la stessa voce narrante di Brando a ripercorrere la sua eccezionale carriera come attore e la sua straordinaria vita lontana dal palco e dallo schermo.

«Sappiamo quanto Torino sia da sempre strettamente legata al mondo del cinema – afferma Michele Lacidogna, del direttivo Associazione Commercianti Balon –, anche come luogo dove sono nate, nei primi anni del secolo scorso, le prime sperimentazioni in Italia nel campo cinematografico. Proprio per questo motivo il Balon, dove ogni sabato pulsa il cuore storico della nostra città, non poteva esimersi dal rendere omaggio ad un divo celeberrimo e di primaria importanza per il mondo del cinema passato e presente come Marlon Brando».

Infatti, le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Marlon Brando partiranno proprio dal Balon e termineranno nel corso del Torino Film Festival previsto dal 22 al 30 novembre 2024.

A questo proposito, il nuovo direttore del TFF, Giulio Base, ha dedicato un’importante retrospettiva che prevede la proiezione di ben 24 film dell’attore americano.