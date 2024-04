Cap3000, eventi e nuovi aperture: il grande centro commerciale di Saint Laurent du Var sotto i riflettori

Sono tanti gli eventi che CAP3000 , il grande centro commerciale di Saint Laurent sur Var, propone in questi mesi.

Contemporaneamente si registra una serie di nuove aperture.



Eventi

Parcours artistique - Jeux de reflets - le Diamantaire

Fino al 19 maggio

Ubicazione: Corso - 1° piano

Dopo Parigi, Los Angeles, New York, Barcellona e persino Bruxelles, Le Diamantaire, riconosciuto per le sue opere di street art ispirate ai diamanti, propone anche a Cap3000 un percorso artistico appositamente progettato per Le Corso, l’ala di lusso premium.



Une rose pour un chien guide

Data: 13 aprile

Ubicazione: Place Centrale e al livello 1 di fronte al negozio Eden Park.

Sabato 13 aprile 2024, in collaborazione con i Lions Club della Costa Azzurra, CAP3000 organizza l'operazione “Una rosa per un cane guida”: la rosa viene venduta al prezzo unitario di 2 euro. L'insieme dei fondi raccolti permetterà di addestrare e fornire gratuitamente un cane guida ad una persona non vedente del territorio.



Forum pour l’emploi

Data: 16 aprile - Orari: 9:00 – 12:00

Ubicazione: Porte di Cannes

Quarto datore di lavoro del dipartimento delle Alpi Marittime, CAP3000 organizza martedì 16 aprile, dalle 9 alle 12, il suo 1° Forum dell'occupazione, in partenariato con France Travail, Cap Emploi, la Mission Locale Nice Côte d’Azur la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la CCI Nice Côte d’Azur.

Un'opportunità per le persone in cerca di lavoro di candidarsi presso una ventina di marchi partecipanti al centro, tra cui Monoprix, Claudie Pierlot, It Villaggio e Jeff de Bruges, che proporranno offerte di lavoro a diverse professioni in questi settori di attività, con un contratto CDD o CDI.

Questo forum è anche un'opportunità per le persone in cerca di lavoro di prepararsi a qualsiasi situazione di colloquio di lavoro attraverso seminari offerti da France Travail.



Clean up day

Data: 26 e 27 aprile

Orari: 26 aprile dalle 10 alle 19, 27 aprile dalle 8:30 alle 19

Ubicazione: Promenade Cousteau, spiaggia di fronte al CAP3000

CAP3000 unisce le forze con Veolia per una grande iniziativa: sensibilizzare il grande pubblico sui temi del riciclaggio e della preservazione dell'ambiente. Proseguendo il suo approccio CSR avviato fin dalla sua creazione nel 1969, CAP3000 sta organizzando i suoi eventi Clean-up day(s) 2024 in collaborazione con Veolia, uno dei principali esperti nella gestione responsabile dei rifiuti. Due giorni di sensibilizzazione strutturato un programma strutturato su azioni forti, ma anche divertenti:

Un villaggio dell’upcycling e dell’usato (26 e 27 aprile)

Una colletta partecipata (27 aprile)

Attività didattiche (27 aprile)

Napoule boat show

Data: dal 19 al 30 aprile

Ubicazione: Porte de Cannes e piazza esterna sud Porte de la Riviera

CAP3000 e il Napoule Boat Show sono l'alleanza vincente per una maggiore visibilità dell'evento primaverile di punta dedicato alla nautica: il La Napoule Boat Show. In questo contesto, due imbarcazioni saranno installate alla Porte de Cannes e nella piazza esterna sud della Porte de la Riviera.



Nascar x Orlinski

Data: dal 6 aprile al 6 maggio

Ubicazione: Sea Gate, di fronte a Victoria's Secret

Fino al 6 maggio, la Nascar del pilota francese Michel Disdier sarà esposta a Cap 3000. Una vettura originale e unica, personalizzata dall'artista francese Richard Orlinski. L'opera dell'artista nizzardo Frédéric Fortuné ispirata al casco di Michel Disdier sarà esposta il 20 aprile, durante una sessione di autografi organizzata al CAP3000.