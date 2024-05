Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie?



Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.





Questo il testo del bollettino settimanale .

La ricorrenza della Pentecoste, che allunga di un giorno il fine settimana francese, rende la circolazione intensa non solo sulle strade, ma anche nell'aria, carica di pollini di graminacee che daranno molto fastidio agli allergici.

Chi ha il naso che cola o prurito agli occhi, probabilmente è allergico a questi pollini.

I medici sentinella hanno segnalato forti sintomi nei loro pazienti a metà maggio. Le concentrazioni di pollini d’erba sono in aumento in Francia e l’intero paese è in allerta rossa con un alto rischio di allergia quasi ovunque. Solo pochi dipartimenti nel nord del Paese rimangono ancora a rischio di allergia medio, ma dovrebbero passare rapidamente ad alto rischio.





I temporali previsti potranno però dare un po' di tregua ai soggetti allergici spingendo i pollini al suolo, ma favoriranno anche lo sviluppo e la crescita dell'erba, che diventerà più intensa non appena tornerà il sole e le temperature saliranno.

Le allergie potrebbero essere disturbate anche all'inizio di alcuni grandi temporali (prima della pioggia) perché la concentrazione di polline aumenta rapidamente vicino al suolo con i forti venti discendenti che portano il polline dagli strati d'aria superiori agli strati d'aria più vicini al suolo.

A causa dei fulmini e dell'elevata umidità dell'aria, i pollini possono impregnarsi d'acqua e scoppiare, producendo minuscole particelle allergeniche che, se inalate, possono penetrare nei polmoni ancora più in profondità rispetto ai grani di polline intero.



Le graminacee sono le piante erbacee che vediamo crescere lungo le strade, nei campi e talvolta anche nelle rotatorie: molti sono molto allergenici, come il fleolo, la gramigna, il loietto, il dattilo, la festuca, la segale, l'avena e il grano.





Il rischio di allergia sarà inferiore per altre piante erbacee in fioritura quasi ovunque in Francia, vale a dire il polline di piantaggine, di acetosella e di ortica (famiglia delle Urticacee).



Nel Mediterraneo troviamo la parietaria (famiglia delle Urticacee) e il polline dell'olivo con un rischio di allergia medio-alto.



Il polline di quercia sta gradualmente scomparendo dai radar con un rischio che raramente supererà il livello basso.



Nell'aria si vedono volare anche i ricci del pioppo bianco. Questi batuffoli, il modo con cui il pioppo disperde i propri semi, possono dare fastidio con sintomi simili a quelli di un'allergia, ma principalmente a causa di una reazione meccanica irritante ai filamenti soffici dispersi in grandi quantità.

I pollini delle Pinacee (pino, abete, abete rosso) continuano a fiorire e rimangono molto abbondanti nell'aria e possono ingiallire le superfici esterne (automobili, marciapiedi, balconi) ma, fortunatamente, non sono allergenici.





Consigli pratici

Chi soffre di allergie può seguire questi consigli pratici per proteggersi meglio dai pollini e limitare la propria esposizione: consultare regolarmente i siti internet specializzati, sciacquare i capelli la sera, aerare l'alloggio prima dell'alba e se possibile dopo il tramonto, evitare di asciugare la biancheria all'aperto, tenere i finestrini dell'auto chiusi per evitare che i pollini entrino nell'abitacolo, indossare una mascherina all'aperto, evitare attività sportive all'aperto che comportino una sovraesposizione ai pollini.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Graminacee – Rischio alto

Quercia - Rischio moderato

Frassino - Rischio basso

Cipresso - Rischio basso

Ulivo – Rischio basso

Platano – Rischio basso

Parietaria – Rischio basso