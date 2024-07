Escape room online: di che cosa si tratta e come funziona?

Un escape room tradizionale è un’esperienza di gioco in cui i partecipanti devono superare delle prove per poter uscire da una stanza. Se si è in difficoltà a trovare la soluzione, c’è sempre la possibilità di ricevere degli indizi. Grazie a queste caratteristiche, il gioco si adatta facilmente al mondo digitale. Infatti, da alcuni anni sono nate delle escape room online, che mantengono una struttura simile a quella originale, ma si possono svolgere mediante un PC o un dispositivo mobile.

Il sito Enigmap propone diverse tipologie di escape room online. Scopriamo insieme come funzionano.

Come funzionano le Escape Room Online?

Per accedere ad un’escape room online basta avere a disposizione un PC, uno smartphone o un tablet. Da questisi può facilmente cercare il sito Enigmap e andare nella sezione dedicata a questa tipologia di giochi online.

Quando l’escape room avrà inizio, vi apparirà una mappa di un luogo specifico con diverse zone cliccabili. Ogni luogo è come una “stanza” in cui troverete un indovinello da risolvere attraverso alcuni indizi. Per risolvere gli enigmi, è necessario leggere attentamente l’introduzione di ogni sfida.

Tipi di Escape Room Online

Esistono diverse tipologie di escape room online disponibili sui siti web o su alcune applicazioni apposite:

- horror: questo genere è sempre più apprezzato dagli utenti poiché riesce a coinvolgere a 360 gradi tutti i soggetti attraverso alcuni elementi spaventosi;

- fantasy: in questa tipologia di escape room, bisogna risolvere degli enigmi all’interno di un mondo magico. Per cui, saranno presenti dei personaggi come fate, maghi, streghe e tanti altri;

- avventura: è la tipologia più amata dai bambini, che possono risolvere degli enigmi in un contesto avventuroso e ricco di stimoli per la loro immaginazione;

- storico: se volete divertirvi, ma volete anche imparare qualcosa su alcuni avvenimenti storici, questa tipologia di escape room soddisferà pienamente le vostre esigenze;

Ad ognuna di queste categorie di escape room online si può partecipare in modalità singola o multigiocatore.

Perché scegliere le Escape Room Online?

Le escape room online sono moltorispetto a quelle fisiche perché ci si può giocare facilmente da casa sul proprio cellulare. Inoltre, le escape room online offrono un’ampia varietà di temi e ambientazioni, che raramente si può trovare nelle escape room fisiche

Non bisogna dimenticare che nelle escape room online c’è sempre la possibilità di giocare con amici lontani e i costi sono più accessibili rispetto a quelle fisiche. Le Escape Room Online di Enigmap, inoltre, non necessitano di prenotazione e possono essere giocate in qualunque momento.

Consigli per scegliere la tua Escape Room Online

Per scegliere l’escape room online più adatta a voi, è necessario considerare una serie di fattori, tra cui il tema di gioco, ile la durata della partita. Inoltre, è indispensabile tenere conto anche del numero di giocatori richiesti.

Prima di cominciare a giocare, si consiglia di leggere la trama, per farvi un’idea sulla difficoltà delle prove e il grado di coinvolgimento della storia.

Le migliori Escape Room Online del momento

Una delle migliori escape room online proposta da Enigmap è sicuramente, un mistero noir dai toni cupi che vi trasporterà in un’atmosfera inquietante, ma anche molto coinvolgente. Questa escape room è perfetta per gli amanti del genere horror , ma anche per gli amanti della letteratura.

Se state cercando un’escape room online adatta ad un pubblico più giovane “Il tesoro pirata di La Buse” è un’ottima scelta perché si tratta di un’ambientazione ricca di avventura, ma senza dettagli cruenti come si possono trovare nella tipologia horror.

Escape Room Online gratuite vs. a pagamento

Le escape room online offrono una buona esperienza di gioco, ma quelle a pagamento forniscono diversi. Ad esempio, con un’escape room a pagamento è possibile non visualizzare gli annunci pubblicitari, per cui l’esperienza di gioco non si interrompe mai.

Inoltre, le versioni a pagamento consentono di vedere tutte le soluzioni degli enigmi e forniscono dei suggerimenti, cosa che non è concessa nelle versioni di base.

Come creare la tua Escape Room Online

Se volete ideare un’escape room online, è necessario scegliere accuratamente la trama e quali enigmi inserire al suo interno, prendendo spunto da alcuni indovinelli o giochi matematici presenti sul web. In seguito, è essenziale creare un file che permetta agli utenti dilae con le prove da superare. Ad esempio, un quiz è una buona soluzione per far partecipare attivamente gli utenti.

Il futuro delle Escape Room Online

In futuro le escape room online saranno sempre più richieste e diventeranno ancora più tecnologiche. Infatti, si potranno costruire dellenel, a cui gli utenti potranno accedere mediante dei visori 3D. Per cui, il mercato delle escape room online ha molte potenzialità nell’ambito della realtà virtuale.

Adesso conoscete perfettamente come funzionano le escape room online, per cui non vi resta che provarne una!