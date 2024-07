Gran Gala di fine stagione per l'Accadémie Princesse Grace

L'Académie Princesse Grace ha presentato il suo Gala di fine anno alla Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo il 21 e 23 giugno 2024.

È stata l'occasione per salutare e congratularsi con i nuovi diplomati che ora entrano a far parte delle loro prime compagnie di danza: Sharon Choi e Shunsuke Nakamura entrano a far parte del Tulsa Ballet (Stati Uniti), Juliann Fédèle-Malard (Prix de Lausanne 2024), Tomas Ruao e Muu Sakamoto entrano a far parte del Royal Swedish Ballet (Svezia), Paloma Livellara Vidart (Prix de Lausanne 2024) entra a far parte della ABT Studio Company (Stati Uniti), Juliette Windey si unisce al San Francisco Ballet (Stati Uniti), Martinho Lima Santos (Prix de Lausanne 2024) si unisce all'English National Ballet (Regno Unito), Filippo Mambelli si unisce al Semperoper Ballet Dresden (Germania).