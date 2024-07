L'Istituto Oceanografico di Monaco e la Fondazione per la ricerca sulle biodiversità uniscono le forze

Firmato a Kunming-Montreal nel dicembre 2022, in particolare l'obiettivo 3, che mira a conservare il 30% delle aree naturali terrestri e marine entro il 2030 attraverso le Aree Protette e altre misure di conservazione

Dopo tre anni dedicati alle regioni polari, dal 2025 l'Istituto Oceanografico punterà gli occhi sul Mediterraneo, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Quadro Globale per i Cambiamenti Climatici fissati nel Quadro globale per la biodiversità Kunming-Montreal.

Un'ampia gamma di strumenti e iniziative sarà messa in campo per e mobilitare un pubblico molto vasto. A partire dalla primavera del 2025, una nuova mostra immersiva e interattiva dedicata ai mammiferi marini della Grande Bleue sarà offerta ai circa 650.000 visitatori annuali del Museo Oceanografico. Per il 2027 è prevista anche la ristrutturazione dell'ala mediterranea dell'acquario del Museo.