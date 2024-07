Monaco, 14ª riunione annuale della Commissione per l'inserimento dei laureati

Durante la riunione, il nuovo capo della Commissione ha presentato le cifre della Commissione. Nel 2023, la CID ha seguito 290 giovani per aiutarli a trovare un lavoro, uno stage o una formazione legata al lavoro, o per avere informazioni generali. Dei 72 appuntamenti di inserimento lavorativo, 62 giovani laureati sono stati inseriti con successo in contratti a tempo determinato o indeterminato (tasso di successo dell'86%) presso aziende monegasche.

Presieduta da Christophe Robino , Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, la Commissione per l'Inserimento dei Diplomati (CID), diretta da Héloïse Boin , si è riunita martedì 9 luglio per fare il punto sulle sue attività e presentare ai suoi membri il rapporto annuale per il 2023.

Questo tasso di successo è dovuto in particolare alle sinergie sviluppate dal CID con le aziende locali e con alcuni enti del Principato, come la Cellule Emploi-Jeune e il Service de l'Emploi, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, il Comité de Protection Promotion du droits des femmes, la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, la Jeune Chambre Économique, l'incubatore d'impresa Monaco Boost, il Monaco Economic Board, l'Association Monégasque des Activités e il Consiglio economico, sociale e ambientale di Monaco.

Nel 2023, il CID ha siglato 21 nuove partnership con aziende locali (per un totale di 263 aziende partner dal 2010).

Héloïse Boin ha anche presentato i dati principali del primo semestre 2024. Dal 1° gennaio a oggi, il CID ha ricevuto 95 giovani, tra cui 43 richieste di informazioni, 27 persone in cerca di lavoro (16 delle quali si sono integrate con successo nella vita lavorativa), 19 persone in cerca di stage (14 delle quali hanno firmato contratti di stage) e 6 candidati a uno studio di lavoro.

Dall'inizio dell'anno, il CID ha organizzato 27 incontri, conferenze o workshop, tra cui l'Agorà dell'orientamento nelle scuole di Monaco, dove il CID ha invitato a parlare professionisti dei settori della comunicazione, della nautica, degli eventi e della medicina.

Il CID ha anche partecipato al 2° forum "Monaco pour l'emploi" lo scorso febbraio, dimostrando ancora una volta che l'integrazione dei giovani laureati è al centro delle preoccupazioni del Governo monegasco.

Infine, la signora Boin ha illustrato gli obiettivi e gli eventi che si svolgeranno nel 2024 e nell'anno successivo, in particolare la partecipazione al 3° forum "Monaco per l'impiego" che si terrà nel febbraio 2025 e per il quale verrà creata una nuova area interamente dedicata ai giovani in collaborazione con il Servizio per l'impiego, nonché l'organizzazione di eventi in occasione del 15° anniversario del CID nel 2025, i cui obiettivi principali saranno la presentazione delle attività del CID e la ripercorrenza delle carriere dei laureati seguiti dalla Commissione dal 2010.