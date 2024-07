Cros-de-Cagnes: “Esplorazione & Contemplazione” le opere di Morgane Di Scala in mostra

La Mairie annexe di Cros-de-Cagnes continua le sue mostre accogliendo la giovanissima artista Morgane Di Scala per la mostra “Esplorazione & Contemplazione”, in calendario da oggi al 31 luglio 2024.



Per la giovane pittrice Morgane Di Scala questa mostra, rappresenta un'esplorazione allo stesso tempo figurativa ed espressionista.



Al liceo, Morgane ha scelto di specializzarsi in Arti visive dove ha scoperto l'espressione artistica.

L'artista ha poi rivelato rapidamente il suo profondo desiderio di comprendere il mondo, la realtà e di rappresentarla.

Morgane è stata ammessa ad una classe preparatoria per le scuole d'arte che le ha dato l'opportunità di approfondire le sue conoscenze e tecniche.

È stato durante questo periodo che ha avuto l'opportunità di incontrare insegnanti appassionati che le hanno trasmesso le loro conoscenze, in diversi ambiti artistici, nonché compagni di classe con i quali ha affinità artistiche.



Inoltre, Morgane Di Scala incontra Régis Bernard, curatore e restauratore di opere d'arte durante una delle sue conferenze.

Capì subito che il restauro di opere d'arte era per lei una vera vocazione.

Régis BERNARD la consiglia e la guida in questo ambito invitandola anche a partecipare a mostre per presentare al pubblico le sue produzioni.

La mostra “Exposition Exploration & Contemplation – Morgane Di Scala” è in programma alla Mairie annexe di Cros-de-Cagnes, 2, av. des Oliviers, Promenade de la Plage, dal 15 luglio al 31 luglio 2024 col seguente orario:

Dal lunedì al giovedì: dalle 8 alle 17.

Venerdì: 8 -23

Fine settimana: 10 -14