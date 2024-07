Cagnes sur Mer: i “tempi forti" di luglio all’Hippodrome

L'Ippodromo della Côte d'Azur di Cagnes sur Mer ha ottenuto il marchio “Famille Plus”, diventando così il primo ippodromo che può fregiarsi di questo marchio.

Costituisce un’attestazione di conformità ed un a garanzia per le famiglie: attrezzature adeguate, attività dedicate per bambini dai 3 ai 12 anni, e accoglienza degli adolescenti.





Cos'è l'etichetta Famiglia Plus

Un'accoglienza personalizzata per le famiglie

Attività adatte a tutte le età

Dal più piccolo al più grande: ad ognuno la sua tariffa

Attività per grandi e piccini, da vivere insieme o separatamente

Tutti i negozi e i servizi a portata di mano

Bambini accolti e coccolati da professionisti



I vantaggi del marchio Famille Plus:

Differenziarsi nel mercato dell'offerta turistica (nazionale e internazionale)

Sviluppare la clientela familiare in tutte le sue forme e fidelizzare la clientela di domani.

Impegnarsi in un approccio di qualità riconosciuto a livello nazionale che acceleri il progresso.

Rassicurare la clientela familiare garantendo qualità del servizio e dell'accoglienza

che soddisfi le loro aspettative.