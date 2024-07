Monaco si prepara al grande spettacolo piromelodico su Quai Albert Ier

Gli eventi serali su Quai Albert Ier prenderanno il via sabato 27 luglio alle 22 con lo spettacolo piromelodico “pop-rock” su larga scala di Port Hercule.

Come promemoria, per tutta l'estate sul Quai Albert Ier si svolgeranno numerosi eventi, tra cui uno spettacolo senza precedenti che prevede la presenza di 800 droni, castelli gonfiabili, serata DJ, festa anni '90/2000 etc.