Storia, avventura, enogastronomia: 10 proposte alla scoperta del territorio Mentonese

1. My Explore Bag: giochi e scoperta del patrimonio. Partite all'avventura con My Explore Bag, un'attività per famiglie, bambini dai 10 anni in su, coppie, amici o solitari. Noleggiate uno uno zaino pieno di accessori per l'esplorazione e lasciate che un'applicazione mobile vi guidi attraverso i tesori di Mentone, della Riviera e delle Merveilles. Affrontare emozionanti divertendosi. Attività prenotabile a Mentone, Beausoleil, La Turbie, Sospel, Breil-sur-Roya, La Brigue e Tende - 15 €.

L'Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera e Merveilles presenta il suo programma estivo, che propone attività originali che combinano patrimonio, cultura e avventure insolite. Che siate appassionati di storia, curiosi di scoprire nuovi sapori o in cerca di avventure uniche, la nostra regione ha tutto ciò che serve per un'estate indimenticabile. indimenticabile.

2. Pesca e didattica: un'avventura in riva al mare a Mentone. Unitevi ad Aurélien per un'esperienza di pesca unica. Scoprite le tecniche di pesca con esche di superficie e provate l'emozione di esplorare l'ambiente acquatico. Questa attività è adatta a tutti i livelli. 170 € per mezza giornata e 300 € per l'intera giornata - Prenotabile in qualsiasi giorno della settimana.

3. Scoprire la miniera di Vallauria - Un viaggio nel tempo. Esplora la miniera di Vallauria. La miniera di Vallauria è stata attiva dal XVIII all'inizio del XX secolo. La visita guidata vi condurrà attraverso un impressionante circuito sotterraneo di 900 metri. Prenotate subito per un'affascinante avventura storica. Prenotazioni fino al 15 settembre - Prezzi: adulto 15 € - bambino 13 € - ridotto 13 €. Tutti i giorni tranne il martedì e il mercoledì.

4. Passeggiate C@p'tivantes al castello di Roquebrune Village: un'immersione storica Rivivete la storia del castello medievale con video narrati, ricostruzioni 3D e misteriosi enigmi. Muniti di smartphone, godetevi un'esperienza accattivante sulle orme di Augustin Grimaldi. Attività gratuita, ma l'ingresso al castello costa 5 euro.

5. Alla scoperta di Beausoleil: una passeggiata gastronomica indimenticabile. Assaggiate sei deliziosi piatti della cucina locale e internazionale. Esplorate la Villa Juturne e i suoi impressionanti affreschi, guidati dall'attrice Bénédicte Sire. Prenotate per un'esperienza gastronomica e culturale unica. Attività prenotabile il 28 agosto e il 18 settembre alle ore 10:45 - Tariffa adulti € 48 - Tariffa ridotta € 42

6. Visita guidata sensoriale dei Basiliani. Visita guidata sensoriale della Basilique Saint-Michel di Mentone. Immergetevi in un'esplorazione insolita e interattiva della basilica. In 45 minuti, vivrete un'esperienza sensoriale in cui la musica barocca e l'incenso risveglieranno i vostri sensi mentre scoprirete la storia di questo edificio iconico. Prenotabile ogni venerdì fino al 30 agosto - Prezzo per gli adulti: 4 euro.

7. Vivete una serata magica sotto le stelle con il Parco Nazionale del Mercantour a Moulinet (Camp d'Argent). In concomitanza con le piogge di stelle cadenti delle Perseidi, il Parco Parco vi invita a scoprire i segreti della notte. Racconti incantati e osservazione del cielo notturno stellato. Accompagnati da un appassionato guardiano. → 12 agosto dalle 20:00 - Attività gratuita

8. Immergetevi nel cuore della biodiversità marina con un tour didattico di snorkeling! Scoprite le meraviglie della costa dell'area marina protetta di Cap Martin partendo dalla spiaggia delle Hawaii. Muniti di pinne, maschera e boccaglio, avrete la possibilità di ammirare creature affascinanti come il pesce pavone, la cernia, il serranide e magnifiche alghe. → Attività prenotabile il 25 luglio e il 22 agosto alle 8.45 - Tariffa adulti 25 euro - Tariffa bambini 20 euro

9. Scoprite la più grande piantagione di limoni di Mentone IGP alla Ferme des Citrons Godetevi una giornata eccezionale con una visita guidata e un delizioso pranzo mentonese tra gli alberi di limone. Un Defender 4X4 vi condurrà gratuitamente attraverso la tenuta, offrendovi viste mozzafiato e una bevanda rinfrescante al limone. Esplorate l'apiario e ammirate gli alberi di limoni, mandarini, aranci e altro ancora. Dopo pranzo, rilassatevi nel solarium o all'ombra degli alberi. → Prezzo: adulti 35 €, bambini 22 € - Include una visita guidata di un'ora.

10. Visita guidata della città di Mentone. Immergetevi in un tour teatrale ed eccentrico attraverso le stradine della città vecchia di Mentone. Le nostre guide appassionate vi faranno scoprire il patrimonio e la storia di Mentone in modo originale e fuori dagli schemi.

Prenotazioni aperte.