Falsi codici QR sui parchimetri di Nizza: rischi di phishing

Sono stati incollati falsi codici QR su diversi parchimetri di Nizza: sono fraudolenti e sono stati posti accanto ai messaggi «scarica l'app PayByPhone».

Non devono essere utilizzati in nessun caso.



Questi codici QR hanno lo scopo di ingannare gli utenti incoraggiandoli a comunicare informazioni personali, in particolare i loro dati bancari.

Questa pratica, nota come phishing, è una tecnica fraudolenta che può portare a gravi conseguenze per le vittime.



Per garantire la sicurezza delle transazioni e dei dati personali, la Città di Nizza ricorda che è imperativo scaricare l'applicazione PayByPhone solo dalle piattaforme ufficiali di download, come Apple Store o Google Play.

Sono le uniche piattaforme in grado di garantire l'autenticità e la sicurezza dell'applicazione PayByPhone per il pagamento del parcheggio a Nizza.







A Nizza è stato preso molto sul serio quanto accaduto e la città è immediatamente intervenuta per identificare e rimuovere i codici QR fraudolenti.

Una denuncia è stata depositata perché i responsabili di tali atti fraudolenti siano perseguiti.



La città di Nizza invita, qualora ci si imbatta in un codice QR sospetto, a segnalarlo immediatamente al servizio di parcheggio a pagamento telefonando ai numeri 04 89 98 29 41/ 42/ 43.