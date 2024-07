A Roquebrune Cap-Martin dieci serate dedicate al teatro

Da martedì 23 luglio a sabato 3 agosto, l'associazione Châtelains et Saltimbanques, in collaborazione con il Comune, propone un programma eclettico di teatro per dieci serate: commedie, classici del boulevard, contemporanei, commedia dell'arte... Gli spettacoli si svolgono in un contesto idilliaco, davanti al castello Rainier III, con il Principato di Monaco come sfondo naturale, o nel parco di Cap Martin, sotto gli ulivi.

Le guest star

Tano torna nella terra della sua infanzia come maestro di cerimonie, condividendo il palco con alcuni ospiti sgargianti... Tano, Gérémy Crédeville, Patrick Chanfray e Oldelaf. Un'ora e mezza di risate, battute micidiali, canzoni e improvvisazioni. Il motto di Tano è: “Bisogna ridere di tutto invece di piangere per niente”. Attenzione: questo spettacolo non è consigliato ai minori di 12 anni.

Franjo - commedia - One-man show, venerdì 2 agosto al Parc du Cap Martin - ore 21.00 - 38 euro

Vi avrà fatto ridere su internet, ma riderete almeno 20 volte di più se verrete a vedere il suo spettacolo! Forse lo avete visto nei comedy club parigini o sul palco con Paul Mirabel, Franjo si aggira tra gli estratti del suo spettacolo per offrirvi il meglio del meglio, e niente di più esclusivo. Tutte le date del suo tour nel 2024 e 2025 sono praticamente esaurite. Si è esibito all'Olympia, a New York, a Montreal e in Brasile, e siamo fortunati che si fermi a Roquebrune-Cap-Martin prima di un tour in Australia e Polinesia.

E inoltre

Martedì 23 luglio - Au Château - ore 19.30 - Incontro di improvvisazione - Ingresso libero. Serata offerta dal Conseil Départemental.Mercoledì 24 luglio - Au Château - ore 19.30 -Trio de Commedia - Prezzo: 15 euro - A cura del Théâtre de la Semeuse - Una commedia agrodolce di Arnaud Bédouet. Regia di Sébastien VANNI

Venerdì 26 luglio - Au Château - ore 19.30 - “Localement agité” del teatro Russa Lux. Ingresso libero, partecipazione a cappello. Posti garantiti per gli abbonati al Festival 2024 su richiesta.

Domenica 28 luglio - Au Château - ore 19.30 - “Pièce montée” - Prezzo: 15 euro - Di Châtelains & Saltimbanques - Scritto e diretto da Vincent Bernard

Martedì 30 luglio - Au Château - ore 19.30 - Prezzo: 15 euro - Théâtre sur Tréteaux - Cie de l'Emergence

Mercoledì 31 luglio - Au Château - ore 19.30 - Prezzo: 15 euro “ Sous le sapin, les emmerdes ” di Julien Sigalas Cie - Scritto e diretto da Julien Sigalas

Sabato 3 agosto - Allo Château - ore 19.30 - Prezzo: 15 euro - “ Tartuffe interdit ” - Cie les mots en scène

Per ulteriori informazioni, visitare il sito festival-rcm.com. È anche possibile chiamare i seguenti numeri: 06.24.97.62.30 - 06.21.83.57.00