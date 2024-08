75° Festival della Musica di Mentone, stasera il "Concerto Barocco, Carnevale a Venezia"

Altra grande esibizione al 75° festival della Musica di Mentone, in programma da sabato scorso 27 luglio fino 12 agosto prossimo.

Alle ore 21.30 nella Basilica di San Michele Arcangelo, in Place de l'Eglise imperdibile appuntamento con il "Concerto Barocco, Carnevale a Venezia" di Lucie Horsch.

Ricco il programma: Vivaldi, Concerto “La Notte” in sol minore, RV 104; D. Castello, Sonata decima (estratto dalla Sonata concertata in Stile Moderno); A. Vivaldi, Sonata in la minore, RV 86D; Castello, Sonata seconda; F. Mancini, Concerto n. 19 in mi minoreJ; van Eyck, “Boffons” (estratto da “Der Fluyten Lust-Hof”); GB Buonamente, Ballo del Gran Duca” (estratto da “Il quarto libro de varie sonata”); T. Merula, Ciacconae infine ancora A. Vivaldi, Concerto in fa maggiore, RV 100.

Lucie Horsch, figlia di musicisti professionisti, ha iniziato a studiare il flauto dolce all'età di 5 anni. All'età di 9 anni si esibisce alla televisione olandese e fa scalpore in tutto il Paese. Ben presto viene ammessa alla Sweelinck Academie del Conservatorio di Amsterdam, dove ha studiato con Walter van Hauwe.

Nel 2014 è stata scelta per rappresentare i Paesi Bassi all'Eurovision Competition for Young Musicians e due anni dopo ha vinto il prestigioso "Concertgebouw™ Young Talent Prize" alla presenza di Sir John Eliot Gardiner.

Nel giugno 2020 ha ricevuto il "Dutch Music Award", la più alta onorificenza assegnata dal Ministero della Cultura e dell'Istruzione olandese ai musicisti classici.

Nella stagione 2021/22 è stata selezionata per il tour ECHO Rising Star nelle migliori sale da concerto d'Europa e ha ricevuto l'ambita borsa di studio Borletti-Buitoni Trust, che sostiene giovani musicisti eccellenti.

Tra i momenti più recenti, i debutti con le orchestre del Concertgebouw e della Tonhalle di Zurigo, con la Phiharmonic Orchestra di Hong Kong, le tournée in Europa (con l'Accademia di Musica Antica, la Sinfonietta di Amsterdam, l'Orchestre du 18e siecte), in Giappone (con la B'Rock Orchestra) e il debutto con Pronon.

Il concerto sarà preceduto alle 16.30 al Parco Gorre dall'esibizione al pianoforte di Marie Reine Col. In programma musiche di Silvestrov, Schubert, Chopin, Beethoven, Brahms, Mozart, Rachmaninoff.