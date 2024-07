Villefranche sur Mer, la Citadelle propone per tutta l’estate un tour nell’arte contemporanea

La Citadelle, Centre d’art & Musées di Villefranche sur Mer, propone per tutta l’estate, fino a domenica 22 settembre 2024, un tour nell’arte contemporanea con una selezione di artisti: un invito alla contemplazione e alla riflessione tra cielo e mare.

Al centro delle pratiche artistiche presentate, una riflessione sulla condizione umana e la sua interazione con l'ambiente.

È il caso del lavoro di Estrid Lutz, artista e surfista nata nel 1989 in Messico e stabilitasi da diversi anni a Puerto Escondido.

La Citadelle - Centre d’art & Musées de Villefranche-sur-Mer - © Estrid Lutz, photo © Cirva / Bérangère Huguet

Diplomata alla Scuola di Belle Arti Parigi e all'Art Center College of Design di Pasadena a Los Angeles, affascinata dalle tecnologie avanzate applicate nei settori dell'aeronautica e aerospaziale, Estrid Lutz mescola tecnologia e forme organiche.



La Cittadella, in collaborazione con il Cirva, Centro Internazionale per ricerca sul vetro e sulle arti plastiche, presenta per la prima volta le opere in vetro progettate durante la residenza di Estrid Lutz a Cirva.



Benoit Barbagli, artista francese nato nel 1988, diplomato a Villa Arson nel 2015, vive e lavora tra Nizza e Parigi.

Con l’obiettivo di sviluppare una pratica artistica proteiforme, presenta nei giardini de La Cittadella un percorso fotografico che pone in discussione la relazione dall'uomo col paesaggio e l'impronta dell’uomo sul suo ambiente.

A volte sorprendenti, a volte contemplative, le fotografie di Benoît Barbagli sono giochi visivi sempre poetici, che invitano i visitatori ad immaginare una narrazione.