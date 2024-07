Due grandi appuntamenti per i concerti al Palazzo dei Principi di Monaco

Fine luglio ed inizio del mese di agosto con due grandi concerti al Palazzo dei Principi di Monaco. Il mese più vacanziero dell'anno riserverà poi altri prestigiosi appuntamenti.

Giovedì 1 agosto, il repertorio russo sarà al centro della scena, diretto dal brillante Stanislav Kochanovsky. Un programma appassionato che prevede l'ouverture dell'opera Russlan e Ludmilla di Glinka, seguita dal concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Tchaikovsky, eseguito dal virtuoso pianista Nikolaï Lugansky. Per concludere in bellezza questo programma slavo, l'orchestra eseguirà le famose Danze Polovtsiane dall'opera Principe Igor di Borodin.