La qualità delle acque per le spiagge di Mentone è buona: spicca l'eccellenza di Garavan

La qualità delle acque di balneazione viene regolarmente monitorata da maggio a settembre dall'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS).

Ecco la classifica 2023 delle 7 spiagge del comune di Mentone, secondo il metodo di calcolo della direttiva europea 2006/7/CE. I risultati possono variare da eccellente, buona qualità, qualità sufficiente o qualità insufficiente.

• Gorbio => Classificazione insufficiente per 4 anni consecutivi, impone il divieto di balneazione almeno per tutta la stagione balneare successiva. 2024, divieto di balneazione a Gorbio

• Borrigo => classifica 2023 => BUONO

• Carei (Casinò) => classifica 2023 => BUONO

• Fossan (Mercato) => classifica 2023 => Sufficiente

• Sablettes Ouest (Sablettes) => classifica 2023 => BUONO

• Sablettes Est (Rondelli) => Classifica 2023 => BUONO

• Garavan (Hawai) => Classifica 2023 => ECCELLENTE

Nel corso della stagione 2023 è stato effettuato, oltre ai controlli effettuati dall'ARS, un incremento dei campioni di acqua di mare per analisi, per le spiagge sensibili Gorbio, Borrigo e Sablette est (Rondelli), che avevano subito declassamento nel 2022, con tre assegni settimanali e per le altre spiagge Garavan est (Hawaii), Sablettes ovest, Fossan e Careï con assegno una volta alla settimana.

Dal 2022, in collaborazione con i servizi di sanificazione del CARF, sono state messe in atto procedure di gestione dell'allerta per rilevare e anticipare un rischio di inquinamento dell'acqua di mare e proteggere i bagnanti vietando temporaneamente la balneazione. Il divieto di balneazione viene revocato quando la qualità dell'acqua torna ad essere soddisfacente. Tutte queste informazioni vengono trasmesse all'ARS des Alpes Maritimes.

Dal 2024, i profili di vulnerabilità delle aree di balneazione delle 7 spiagge sono in corso di revisione con l’identificazione di uno stato delle potenziali fonti di inquinamento e la loro priorità, e la definizione di una gestione attiva e di un programma di azioni antinquinamento per garantire la qualità delle acque di balneazione di ottimo livello.