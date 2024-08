“A fleur d’eau, à fleur de peau”, domani sera quarta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Quarta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, giovedì 15 agosto 2024, alle ore 22 saranno dei “fuochi canadesi” a colorare la Baia.



Presentazione dell'azienda

GFA PYRO è un'azienda del Quebec nata dalla partnership tra Concept Fiatlux e Ampleman Pyrotechnie, due pionieri del settore in Canada.

La sua incomparabile esperienza nell'arte pirotecnica è sinonimo di eccellenza nel settore.

La determinazione nel voler produrre eventi originali, in luoghi spesso insoliti, fa sì che vengano identificati come riferimento nella progettazione e produzione di fuochi d'artificio di piccola, media e grande scala.

Il desiderio di spingere sempre i limiti della creatività li porta a sviluppare elementi pirotecnici unici.

Che si tratti di integrazioni pirotecniche in spettacoli multimediali, di complessi spettacoli pirotecnici urbani o di fuochi d'artificio piromusicali su larga scala, lo spettacolo eccelle.





Tema: “A fior d’acqua, a fior di pelle ”

Lo spettacolo esplora i contrasti e i paradossi che contraddistinguono l'animo umano, passando dall'ardente passione alla profonda malinconia, dalla frustrazione alla liberazione.

Un'esperienza coinvolgente che permette al pubblico di confrontarsi con le proprie contraddizioni e trovare la bellezza nella complessità delle emozioni.

Playlist

Apertura (Daniel Bélanger)

4 degrees (Anohni)

Voyage voyage (Soap & Skin)

Happier than ever (Billie Eilish)

Don’t let me be misunderstood (Nina Simone)

Experience (Ludovico Enaudi)

Arnaq (Elisapie)

Sos d’un terrien en détresse (Ariane Moffatt)

Toxic (2WEI)