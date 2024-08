Nuovo singolo per Nevia: ecco "Favola" (Video)

La musica house incontra le vibrazioni del pop italiano con "Favola". Il flow italiano di Nevia, talentuosa cantante, musicista e dj italiana, si sposa benissimo con le classiche sonorità house in questo brano, dallo stile vintage che richiama i mondi musicali di “Sergio Caputo” e “Dirotta su Cuba”.

All'interno del Ep, la versione curata dal produttore e dj di fama internazionale Mark Di Meo, artista noto anche per aver conquistato l’America con il suo suono.

La parola favola rappresenta da sempre un immaginario perfetto, ma in questo caso qual è il significato attribuitole?

Il brano, interpretato da Nevia, descrive la possibilità di vivere la modernità di una vita da “Favola”, in parte da protagonista, con l’attitudine di mettersi in gioco, percorrendo nuove strade e scoprendo nuovi mondi, alla ricerca di un continuo stato emotivo fatto di alti e bassi che delinea il nostro viaggio tra realtà e fiaba.

Il video è stato diretto da Gurkan Mehmet (Memo Media Production Srls) girato a La Colombiera, una splendida tenuta in provincia di Imperia immersa nel verde, dove si può dove si può godere di un panorama nel relax più totale.

Prodotta da Simone “Keemo” Tonsi vanta, tra i musicisti, nomi noti quali:

il pianista Simone Migani (il pianoforte del brano è stato registrato a Brooklyn allo Studio42)

Video prodotto da Memo Media Production Srls

Credits:

Produced by Simone 'Keemo' Tonsi

Co/Produced by Md aka Mark Di Meo

Writed by Elena Cataneo

Recorded and arranged

by Simone 'Keemo' Tonsi

Lead and background vocals by Marta Neviani

Piano and Rhodes by Simone Migani

Recorded at Studio 42 in Brooklyn (NY)

Trumpets by Wayne Tucker

Recorded at Sotti Studio in Manhattan (NY)

Bass and fretless by Claudio Citarella

Guitar by Davide Zappia

Video by Memo Media Production Srls

Nevia

