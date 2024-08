Ceriana infiamma i palati: torna la Sagra della Salsiccia!

Festa, musica e... salsiccia! Sabato 17 e domenica 18 agosto, a partire dalle 18.30, l'antico borgo della Valle Armea si trasforma in un paradiso per gli amanti del buon cibo. Non perdere l'appuntamento con la 32ª edizione della Sagra della Salsiccia "a serianasca". In piazza Marconi, ti aspettano stand gastronomici, punti bar e buona musica dal vivo con Berben Band, Discomania e Superdisco Band, e naturalmente, la salsiccia in tutte le sue sfumature. Un'occasione unica per assaporare la tradizione culinaria di Ceriana e trascorrere una serata in compagnia.

Grazie all'impegno dell'Amministrazione Comunale e Comitato Festeggiamenti in collaborazione con i volontari del paese, la Sagra della Salsiccia di Ceriana raggiunge quest'anno la sua 32ª edizione, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti dei sapori autentici.

La salsiccia "a serianasca" non smette mai di stupire.

Dal 1990 i cuochi delle 4 confraternite propongono in quattro differenti versioni la salsiccia, la cui ricetta è custodita gelosamente dai due macellai del paese ancora attivi.

L’utilizzo di prodotti della terra, abbinati alle spezie più raffinate, rendono le ricette indimenticabili per chiunque assapori questi tesori del palato. Per i vegetariani non manca un’alternativa di valore: gustose patatine fritte o penne al sugo.

Arrivare è facilissimo! Ampi parcheggi e servizio navetta gratuito ti aspettano.

Non perderti l'evento!