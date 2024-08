“Finistère Atlantique” unirà quest’anno due città fortificate: Concarneau e Antibes

Sesto e ultimo evento dell'anno 2024 prodotto da Ultim Sailing, in stretta collaborazione con CapMed: la partenza della “Finistère Atlantique” sarà data sabato 28 settembre 2024.

La corsa porterà gli Ultim a toccare l’Oceano Atlantico e il Mediterraneo, dalla città fortificata di Concarneau a quella di Antibes.

I giganti del mare si avventureranno in una rotta inedita, con destinazione finale molto più a Sud del solito: quest’anno il progetto prevede di volgere le prue degli Ultim verso il Mediterraneo, sulle orme di Ulisse.



Il percorso, che collega Concarneau (Finistère) ad Antibes (Alpi Marittime), di poco meno di 2.000 miglia nautiche sarà, sarà una delle ultime prove prima dei periodi di stand-by dovuti alla stagione invernale ed anche il preambolo di un progetto più ampio nel Mediterraneo previsto, per gli Ultim, a partire dalla primavera del 2026.



Per questa ragione i team di Ultim Sailing e di CapMed hanno unito le forze per realizzare l'edizione 2024 di Finistère Atlantique.



Dopo l'Arkea Ultim Challenge – Brest, giro del mondo in solitaria durante il quale gli Ultim hanno gareggiato in tutti i mari del globo e la 24h Ultim (dal 5 all'8 settembre, a Lorient), si sfideranno nel Mediterraneo.

Alcuni dei concorrenti parteciperanno poi, quest'inverno, alla sfida a cronometro alla ricerca del record assoluto, a vela, intorno al pianeta.



L'appuntamento con la “Finistère Atlantique” è fissato a partire da mercoledì 25 settembre a Concarneau e l’arrivo é previsto, ad Antibes, giovedì 3 ottobre 2024.