“La route de la soie”, domani ultima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Ultima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, sabato 24 agosto 2024 , alle ore 22 saranno dei “fuochi cinesi” a colorare la Baia.





Presentazione dell'azienda

Lidu Fireworks è stata fondata nel 1974. Lidu è uno dei maggiori produttori di fuochi d'artificio da al mondo. Le loro strutture si trovano nella città di Lidu, nella provincia di Jiangxi e comprendono l’“Istituto internazionale di ricerca avanzata sui fuochi d’artificio” e un centro di test nazionale.

Lidu ha sviluppato 8 filiali e copre un'area di 4.300 acri con più di 1.200 dipendenti.

Dopo più di quarant'anni di continuo sviluppo, Lidu è in continua evoluzione, si avvale dei risultati della ricerca tecnica e del controllo qualità. Lidu esporta prodotti in più di 60 paesi in tutto il mondo.

Lidu e il suo marchio sono noti per la qualità dei loro prodotti, nonché per le loro pratiche di sicurezza e protezione ambientale.

Lidu Fireworks ha avuto l'opportunità di lavorare su importanti eventi nazionali e internazionali, tra cui il vertice del G20 del 2016, nonché le Olimpiadi estive del 2008 e del 2016.





Tema: “La route de la soie”

Sotto il cielo vasto l'alba abbraccia le dune,

L'orizzonte lontano dove la seta intreccia la luna.

Mercanti e cammelli, sagome di fortuna,

Attraversa le terre, sotto il sole, sotto la nebbia.



Le montagne si innalzano, maestose, austere,

In valli fiorite, oasi segrete, effimere.

La strada si snoda, tra deserti e fiumi,

Indossare sete, spezie, in un balletto millenario.



I petali di loto svolazzano nel vento leggero,

Canto dei carovanieri, echi del passato straniero.

Ogni passo è un racconto, una storia da condividere,

Sulla Via della Seta, dove viaggeranno le anime.



La lontana Pechino, Samarcanda, città dei misteri,

Culture e luci si incontrano e si intrecciano.

Le stelle guidano la notte, vegliano sole,

Dei viaggiatori, dei loro sogni, delle loro preghiere.



Nel silenzio del deserto, la luna veglia,

Sulla Via della Seta, eterna meraviglia.

Un ponte tra mondi, dove l'orizzonte scintilla,

Testimonianza di un tempo, di uno spirito che brilla.



Playlist

Opening Title (House of the flying daggers Shigeru Umebayaskhi)

Silk Road Journey to prosperity

The Echo Game (House of the flying daggers Shigeru Umebayashi)

Light Years Away (Passengers – G.E.M)

Shingashi Song (The Silk Road Ensemble)

Bataille Finale (M)

Intro (Greatest works of Art – Jay Chou)

Greatest World of Art (Greatest World of Art – Jay Chou)

Il est difficile de faire la distinction entre le vrai et le faux (Shanghai Symphony Orchestra – Wu Bai & China Blue).