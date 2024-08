Nizza: il tradizionale “Bal de la Libération” sabato al Théâtre de Verdure

L’invito è assolutamente esplicito ed anche intrigante: “Vieni al Théâtre de Verdure di Nizza, sulla Promenade des Anglais, a festeggiare in grande stile l'80° anniversario della Liberazione! Vi invitiamo ad un evento festivo e gratuito, aperto a tutti, per ricordare questo evento storico. Immergiti nella vibrante atmosfera dei balli del dopoguerra!”.

Nizza ha predisposto una serie di eventi per ricordare la propria liberazione dagli occupanti durante la Seconda Guerra Mondiale: l’anniversario cade il prossimo 28 agosto.

Questo il programma di sabato 24 agosto 2024 al Théâtre de Verdure con ingresso gratuito

Dalle ore 18

Atmosfera del dopoguerra con DJ Mitch Tornade - Mitch Tornade accompagna il pubblico in un viaggio attraverso il suo universo chic, leggero e fresco, con un'energia degna dei ruggenti anni Venti. E’ l'occasione per lasciarsi immergere in uno spirito retrò originale e remixato che ricorda la decadenza del cabaret dagli anni '20 agli anni '50. In programma: Swing, Crooner, Charleston, Rhythm'n'Blues, Rock'n'Roll, Soul-Jazz, Latin-Jazz, Electro-Swing, Electro-Blues, Electro-World (latino, caraibico, brasiliano, balcanico, asiatico).



Dalle 20 a mezzanotte

Sotto la guida di Mitch Tornade



Apertura con il tenore Eric Venezia per l'interpretazione, a cappella, del canto di liberazione in nizzardo.

Concerti, introduzione allo swing e al lindy hop:

Les Mademoiselles: specializzate nella musica degli anni Quaranta, con Cindy Virazels, Carine Dos Santos e Sarah Soulard alla voce in un concerto gioioso ed esuberante in omaggio all'80° anniversario della Liberazione.

Elle & The Pocket Belles: mix di Electro Swing con un pizzico di New Retro, Pop e Classic Soul... Elle & The Pocket Belles portano sul palco grande energia, carisma, armonie e coreografie incredibili. Ogni spettacolo è uno spettacolo da vedere.

DJset

Per un'immersione totale, le comparse saranno in costume e sarà presente un fotografo per consentire a tutti di andare via con una propria foto.



Food truck, rinfreschi e spazio “vintage” in loco.



Per aggiungere un tocco di magia a questa serata l’invito è quello di recarsi vestiti a festa o indossare un accessorio che evochi l'atmosfera festosa dell'epoca.

Che si scelga un abito elegante anni '45-'50 o un semplice cappello retrò, la partecipazione aiuterà a ricreare l'atmosfera allegra di questi tempi di festa.



Si prospetta una serata di balli, risate e ricordi condivisi per celebrare insieme la libertà e lo spirito gioioso dei balli di una volta.