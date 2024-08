F1. In Olanda Leclerc fa l'impresa: il monegasco è sul podio, vince Norris

Per la prima volta da quando il circuito olandese di Zandvoort è tornato in Formula 1, dal 2021, Max Verstappen non riesce a vincere davanti al suo pubblico nella gara di casa. È la McLaren di Lando Norris a trionfare, nonostante l'ennesima partenza sbagliata dell'inglese ma questa volta non tanto per colpa sua, quanto per una monoposto che ora è più forte di Red Bull sul passo, ma presenta ancora delle pecche. Mondiali piloti e costruttori riaperti? Il tempo ce lo dirà.

L'impresa di giornata, però, è di Charles Leclerc: con una Ferrari nettamente inferiore alla McLaren, il monegasco complice anche una strategia finalmente vincente del team, al pit stop riesce a stare davanti a Piastri e Russell. Poco meno di 30 giri di sofferenza a tenere dietro la monoposto papaya dell'australiano e un podio meritatissimo in vista della gara di Monza, tra una settimana. Dove Ferrari, che a Zandvoort non ha portato aggiornamenti, porterà tante novità. Tutte da valutare, ma intanto questo risultato fa sicuramente morale per la squadra e i tifosi pronti a invadere il circuito brianzolo.