Festival d'Art Pyrotechnique di Cannes, trionfano i “fuochi inglesi”, anche l’Italia sul podio (Foto)

Sulla Terrazza del Palais des Festivals, la Giuria del Festival dell'Arte Pirotecnica, presieduta dallo scrittore Jean-Baptiste Andrea, ha svelato i vincitori dell'edizione 2024:

Vestale: Sirotechnics, Regno Unito

Premio Speciale della Giuria: Giuliani, Italia

Premio del Pubblico: Sirotechnics, Regno Unito



La Giuria 2024, composta da personalità del mondo della letteratura, dell'arte, della musica, della danza e della stampa, è stata unanime nell'ammirare l'innovazione e la creatività dei pirotecnici in gara.

I giurati hanno evidenziato in particolare, per Sirotechnics, la perfetta sincronizzazione tra la musica e gli effetti pirotecnici, a testimonianza di una vera maestria artistica.

Il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato a Giuliani per l'eleganza del suo spettacolo, unita ad una potenza impressionante.

Così il Presidente della giuria Jean-Baptiste Andrea: "Ho imparato molto dalla partecipazione alla giuria del Festival Pirotecnico, un'esperienza incredibilmente arricchente.



Non pensavo che uno spettacolo pirotecnico potesse, al di là di un'esplosione di polvere colorata, essere anche una danza, un dipinto, un romanzo."





Per la prima volta quest'anno, due esperti pirotecnici di fama internazionale hanno seguito i fuochi, in forma anonima durante tutta la competizione: Kenneth Hurley, capo dei vigili del fuoco di North Star (Norvegia), e Oliver Zeng, ex capo dei vigili del fuoco di Dragon Fireworks (Filippine).

La loro competenza ha apportato un'ulteriore dimensione tecnica alla valutazione degli spettacoli, garantendo così il massimo rigore nell'assegnazione dei premi.



La giuria ha anche apprezzato la qualità delle prestazioni degli altri partecipanti, in particolare Hermanos Caballer (Spagna), HC Pyro (Belgio) e GFA (Canada). Il Festival dell'Arte Pirotecnica di Cannes rimane uno degli eventi più prestigiosi della professione.



Il pubblico, che ha votato online, ha assegnato all'azienda inglese un punteggio di 4,1/5, punteggi molto vicini tra loro che sottolineano una competizione serrata dove il livello dei partecipanti era notevolmente equilibrato.