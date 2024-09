Nizza, una pubblicazione ci dice dove si trovano piante e alberi, anche i meno comuni

La città di Nizza ha redatto la “la charte de l'arbre" , una serie di interessanti pubblicazioni progettate per consentire la conoscenza dell'albero e delle questioni ad esso associate.

Alla luce del cambiamento climatico, Nizza s’impegna a piantare, gestire e proteggere gli alberi e le piante , sia quelli che insistono su terreni pubblici, sia quelli che si trovano in aree private.

Con la Carta degli alberi, la città assume dieci impegni che simboleggiano l'attaccamento e la considerazione che Nizza riserva al suo patrimonio arboreo.





I 10 impegni della città di Nizza

Perpetuare il patrimonio arboreo attraverso una gestione sostenibile

Mitigare gli effetti del cambiamento climatico sul territorio dando priorità alla piantumazione di alberi

Proteggere dagli effetti del cambiamento climatico piantando specie adattate al futuro clima locale

Assorbire l’anidride carbonica prodotta in città

Lottare contro l'impermeabilizzazione del suolo

Condurre una politica per migliorare la qualità dell'aria e il raffreddamento urbano attraverso gli alberi

Garantire un ambiente di vita, salute e benessere per le popolazioni

Proteggere l'albero in città

Conciliare la crescita urbanistica ed economica della città con la crescita degli spazi verdi e la presenza di alberi sul territorio

Mettere in atto una politica di sensibilizzazione del pubblico