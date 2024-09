Estrosi chiede il ripristino dei controlli alle frontiere di Menton e Montgenèvre

Deciso intervento di Christian Estrosi sulla questione dei migranti al punto che il Sindaco di Nizza è giunto a chiedere che vengano ristabiliti i controlli di frontiera con l’Italia.

In particolare la richiesta riguarda Menton e Montgenèvre che subiscono ondate migratorie estremamente forti.



“Mentre la coalizione di sinistra al potere in Germania ha appena deciso un ritorno dei controlli alle frontiere nazionali da ieri per «lottare contro l'immigrazione illegale e il terrorismo islamista, chiedo che la Francia faccia lo stesso.



La lotta contro i trafficanti e gli attivisti che strumentalizzano la miseria e la disperazione dei migranti per scopi finanziari o per darsi una coscienza pulita deve essere una priorità assoluta del nuovo governo che in questo momento costituisce il Primo Ministro, Michel Barnier.



Mentre il 70% del traffico di droga nelle Alpi Marittime è dovuto a migranti minorenni, chiedo che i controlli siano temporaneamente ripristinati alle due frontiere franco-italiane della Regione Sud. In tutta Europa, i nostri partner stanno moltiplicando gli sforzi per combattere l'immigrazione illegale. La Francia deve fare la sua parte.



Quello che la sinistra tedesca fa per essere più ferma sull'immigrazione illegale, la destra francese deve saperlo fare.

L'immigrazione clandestina è un flagello contro il quale lo Stato deve opporre una fermezza e una determinazione assolute.

Si tratta di una grande sfida umanitaria e per la sicurezza del nostro paese.



Questo ripristino è tanto più indispensabile in quanto il Consiglio di Stato ha reso meno severo il codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri che proibisce ormai alla Francia di respingere gli stranieri alle frontiere interne dell'Unione europea".