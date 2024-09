Sanlorenzo Monaco ospiterà la prima mostra nel Principato dell'artista Dominik Drygas

Dal 25 al 27 settembre, la lounge di Sanlorenzo ospiterà la prima mostra “FLOW” dell'artista DOMINIK DRYGAS. Un'occasione per i visitatori di apprezzare la nautica da diporto nel Principato da un punto di vista completamente nuovo, attraverso i vari dipinti esposti.

Questo innovativo progetto di carità andrà a beneficio dell'associazione di beneficenza contro l'HIV FIGHT AIDS MONACO.

“Ho sentito subito che questo era il mio posto, che ero a casa mia”. Da quando si è trasferito a Monaco sei anni fa, Dominik Drygas si è innamorato di questo “piccolo angolo di paradiso”, del suo stile di vita e delle sue tradizioni. Dal 25 al 27 settembre, l'artista polacco metterà in luce una di queste tradizioni in una mostra intitolata “FLOW”. Lo yachting... un mondo eccezionale che è parte integrante del patrimonio storico e culturale del Paese. “Abbiamo il privilegio di essere vicini ad alcuni degli yacht più prestigiosi del mondo”, ammette il pittore 48enne.

Avendo già organizzato un vernissage (“rinascimento” al Marius lo scorso luglio), Dominik Drygas ha deciso di cavalcare l'onda con l'organizzazione di questo nuovo evento, che dovrebbe attirare il pubblico della 33ª edizione del MONACO YACHT SHOW.

“In questo periodo speciale dell'anno, il Principato accoglie gli appassionati internazionali per celebrare la bellezza della nautica da diporto in un contesto eccezionale, intorno ai professionisti del settore. Con questa mostra, sono lieto di partecipare ai festeggiamenti utilizzando il mio campo di elezione, l'arte”.

E a ragione. Sei dipinti, creati appositamente per l'occasione dall'artista... saranno esposti nella lounge di Sanlorenzo (i proventi della vendita di questo quadro saranno devoluti a FIGHT AIDS MONACO). Tutti rappresentativi della tendenza yachting del momento. L'obiettivo è quello di permettere ai visitatori di apprezzare la loro attività preferita da una prospettiva diversa, attraverso un'esperienza unica.

IL PROGRAMMA:

- 25 settembre: serata di inaugurazione privata (salone Sanlorenzo), vernissage. Gli ospiti potranno scoprire i dipinti di Dominik Drygas durante un cocktail.

- 26/27 settembre: per due giorni, le opere rimarranno nella loro disposizione iniziale (la sala si trova vicino al Port Hercule) e la mostra “FLOW” sarà accessibile al pubblico (in particolare ai visitatori del MONACO YACHT SHOW). In sintonia con i valori della beneficenza, gli organizzatori hanno voluto che l'evento fosse dedicato a FIGHT AIDS MONACO... che festeggerà il suo ventesimo anniversario nel 2024. Per questo motivo, uno dei quadri sarà donato (durante l'inaugurazione) all'associazione di beneficenza contro l'HIV, fondata e presieduta da S.A.S. la Principessa Stéphanie.

Ferruccio Rossi, CEO di Sanlorenzo Med, è entusiasta di questa iniziativa: “Aprire le nostre porte a un artista di talento e a un'entità locale come FIGHT AIDS MONACO è per noi un vero onore. Il locale si trova nel cuore del Principato... essere disponibili ad accogliere e promuovere una causa così nobile fa parte del nostro dovere di residenti”.

Un sentimento condiviso da Dominik Drygas, che è lieto di avere l'opportunità di trasmettere “messaggi così importanti attraverso il suo lavoro. Il sostegno continuo alle persone affette da HIV è essenziale e dobbiamo continuare su questa strada per fornire il miglior supporto possibile a chi ne ha bisogno. Sono orgoglioso di poter promuovere i valori di solidarietà che FIGHT AIDS MONACO ha a cuore attraverso questo evento”.

Durante la serata inaugurale, nel salone Sanlorenzo sarà proiettato anche un video che rappresenta le attività dell'associazione agli ospiti. “Questa mostra è un'occasione preziosa per sottolineare la lotta di S.A.S. la Principessa Stéphanie contro ogni forma di stigmatizzazione delle persone vulnerabili, in particolare di quelle che vivono con l'HIV. Una causa che difende da oltre vent'anni con FIGHT AIDS MONACO. L'opera di Dominik Drygas ci aiuterà a rafforzare la nostra campagna di sensibilizzazione raggiungendo un nuovo pubblico... e fornisce un importante sostegno ai numerosi progetti gestiti dall'associazione”, afferma Christophe Glasser, direttore di FIGHT AIDS MONACO.