A Cannes, nel fine settimana, la prima edizione del Festival Food'La Bocca

Sabato 21 e domenica 22 settembre, il Comune di Cannes organizza la prima edizione del Festival Food'La Bocca, un evento che unisce musica, sapori e convivialità.

L’invito rivolto é a partecipare alla festa sabato dalle 18 e domenica dalle 11.

Durante questo vivace weekend, una dozzina di food-truck offriranno una varietà di prelibatezze per tutti i gusti: hamburger, bagel, croque-monsieur, gelati, crêpes, waffle, nonché specialità delle Antille e della Provenza.





Tavoli, panche e banchi saranno a disposizione in modo che sia possibile rilassarsi, gustare un pasto o bere un drink in un'atmosfera allegramente informale.



Per quanto riguarda la musica, Place Roubaud vibrerà al ritmo della voce potente di Miss Dey and the Residents e del gruppo funk e disco Groov'In, durante le serate di sabato e domenica.



Per gli amanti delle bocce, il campo da bocce di Troncy-Jean Béraudo ospiterà un concorso aperto a tutti i giocatori, che siano muniti di licenza o meno: l’appuntamento è per domenica dalle 11.00 in poi.