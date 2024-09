Cambia la proprieta’ del negozio Divani & Divani di Sanremo

Si rinnova lo storico showroom della Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo, azienda leader nel settore dell’arredamento. Dopo 30 anni di successi, la famiglia Parrino ha lasciato la guida del negozio di Corso Marconi. Al suo posto, fresca del contratto stipulato nel mese di marzo con le Industrie Natuzzi, la “Emme Design srls” di Giulio Mascarello e Andree Massaro.

Sabato 21 settembre, un aperitivo ha sancito l’avvio pubblico della nuova gestione e, contestualmente, è stata presentata la nuova collezione.

“Siamo stati contenti di accogliere amici e collaboratori nel nostro showroom – ci raccontano Giulio e Andree - per festeggiare l’inizio della nuova gestione e, allo stesso tempo, di poter presentare i nuovi modelli, in particolare la collezione Dolce Vita”.

Giulio Mascarello, amministratore della nuova società, ha lavorato per oltre 20 anni come dipendente nel negozio Divani & Divani di Sanremo. Nel tempo ha svolto tutte le mansioni: venditore, addetto alla logistica, contabile, social media manager e responsabile del negozio.

Ora, il grande salto come imprenditore. “Sono contento e ho la giusta ansia – ci racconta Giulio Mascarello - Ringrazio la mia famiglia che mi ha supportato in lunghissimi mesi di trattative con l’azienda, la famiglia Parrino che mi ha concesso questa opportunità, la mia socia Andree con cui condivido il desiderio di impegnarsi a lavorare con trasparenza e con etica e, soprattutto, le Industrie Natuzzi che hanno creduto in me, dandomi fiducia. Sono consapevole delle potenzialità del negozio – aggiunge - e ho l’entusiasmo e la passione di chi desidera migliorarsi. È un onere, ma anche un onore essere l’Affiliato di un’eccellenza italiana come la Natuzzi”.

Sabato, all’aperitivo per festeggiare la nuova gestione, ha citato Luigi Einaudi: “sì, perché mi ritrovo in suo discorso in cui ricorda che c’è una vocazione naturale che spinge l’imprenditore oltre al guadagno; sono il gusto, l’orgoglio, la passione di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia, ampliarsi, rinnovare i locali. È proprio così ed è per questo che a breve inizieremo una serie di esperienze culturali e creative nel nostro punto vendita offrendo occasioni di incontro e relax”.



Andree Massaro, responsabile del negozio, è forte di una prolungata esperienza all’estero, prima a Londra, in Inghilterra e poi in Svizzera. Da aprile 2023 inizia a lavorare per la Divani & Divani di Sanremo, distinguendosi nella gestione di una vendita straordinaria ad un cliente facoltoso delle Maldive. Parla 4 lingue ed è studente in Economia e gestione delle imprese.

“Ho avuto il piacere di entrare a far parte di questa grande famiglia che è la Natuzzi - ci racconta emozionata Andree - e la fortuna di trovarmi nel posto giusto al momento giusto. Ringrazio Giulio che ha creduto in me nonostante la mia breve esperienza e la mia famiglia che mi ha affiancato e dato supporto in questi mesi impegnativi”.

L’attuale team di Sanremo si completa con la consulente di vendita Jessica e con gli addetti ai trasporti Alberto e Daniele, impegnati nel servizio di consegna a domicilio a tutti i clienti, garantito in esclusiva dalla nuova proprietà.

Quest’anno le Industrie Natuzzi, con il suo presidente e fondatore Pasquale Natuzzi, festeggiano il 65° anniversario di inizio dell’attività. Il Gruppo si distingue nel mondo, forte di una rete distributiva invidiabile, formata da più di 1.000 negozi, in oltre 100 paesi del mondo.

In Italia, nel 1990, sviluppa il primo franchising dell’imbottito: Divani & Divani che ora è presente il tutto il territorio nazionale con oltre 60 punti vendita.

A Sanremo lo showroom apre nel marzo del 1994, giusto trent’anni fa.

Almeno tre le particolarità della catena Divani & Divani by Natuzzi che Andree definisce “valori” e ci racconta in breve: “innanzitutto un reale “Made in Italy”, infatti l’azienda controlla l’intero processo produttivo, che avviene esclusivamente negli stabilimenti di proprietà del Gruppo, in provincia di Bari; poi, l’innovazione grazie al Centro Stile Natuzzi, dove lavora un team di oltre cento creativi; non per ultimo, la qualità di tutti i componenti dei divani che permette di offrire una garanzia di 10 anni sulla struttura, un comfort unico e di soddisfare i desideri di ogni cliente, nel rispetto delle persone e dell’ambiente”.

Tra le novità di questi ultimi anni la Divani & Divani by Natuzzi, sviluppa i concetti di “total living” aprendo la storica collezione di divani anche a tavoli da pranzo, librerie e letti.

Per ulteriori informazioni sullo showroom di Sanremo si può contattare il punto vendita al nr 0184 662711 (aperto al pubblico dal lunedì al sabato, in orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e la domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00)

Si può seguire il negozio sui social: Facebook alla pagina Divani & Divani by Natuzzi Sanremo; Instagram al profilo divaniedivanibynatuzzi.sanremo.

Per conoscere l’intera collezione si rimanda al sito www.divaniedivani.it