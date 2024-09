Il Nuovo Museo Nazionale di Monaco presenta la mostra "Paésine" di Francisco Tropa

Per la sua stagione invernale, il NMNM (Nuovo Museo Nazionale di Monaco) invita l'artista Francisco Tropa (1968, Lisbona) a investire gli spazi della Villa Paloma. Per la mostra "Paésine", questo artista importante della scena portoghese, figura imprescindibile dell'arte contemporanea, presenta un insieme inedito di sculture, disegni, film e proiezioni luminose.

Per il percorso immaginato all'interno di Villa Paloma, a pochi metri dalla famosa «grotta dell'osservatorio», che fu occupata nel Paleolitico, Tropa riproduce con umorismo e delicatezza le origini della scultura, il suo vocabolario di forme preso in prestito dalle Venere preistoriche, Pietà classica, fino alle opere minimaliste del secolo scorso. Mettendo in pratica una forma di anarcheologia, annienta ogni tentativo di racconto storico e decostruisce lo spazio stesso del museo, (ri)grotta platonica.