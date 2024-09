Ad ottobre una serie di appuntamenti imperdibili per la Mediateca di Monaco

Dopo un anno ricco di eventi culturali, la Mediateca non finisce di sorprendere il pubblico con un programma completo e vario per l'ultimo trimestre dell'anno. Durante tutto il mese di ottobre, saranno tanti gli appuntamenti alla Biblioteca Louis Notari.

Lunedì 7 ottobre 2024 alle ore 18.00 - Incontro/ Dedica con gli autori selezionati per la Borsa della Scoperta. Come ogni anno, la Mediateca collabora con la Fondazione Principe Pietro di Monaco e incoraggia i lettori a scoprire i primi romanzi selezionati per la Borsa della Scoperta. Vieni a conoscerli! Ingresso libero e gratuito.

Martedì 15 ottobre 2024 alle ore 18.30 - Incontro con Ambre Pietri* che inviterà il pubblico alla scoperta di un autore in un'atmosfera di veglia, tra letteratura e racconto, teatro e musica. Un momento sospeso, come una bolla dove l'immaginario dello spettatore dà rilievo alla narrazione. Ingresso libero e gratuito.

Venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 18.30 - Incontro con Céline Marin e inaugurazione della sua mostra «C'è un sacco di fiori per chi vuole vederli». L'artista ha intrapreso ricerche iconografiche in archivi locali e nel Fondo Patrimoniale della Médiathèque per realizzare una serie di disegni che evocano la nostalgia della Costa Azzurra dal 1860 al 1940. La mostra si terrà fino al 14 dicembre 2024.

Sabato 19 ottobre 2024 dalle 14 alle 16 - Atelier Renc'art intergenerazionale (a partire dai 10 anni) animato da Céline Marin. Assemblaggio e creazione di immagini a partire da documenti provenienti dalle collezioni del Fondo Patrimoniale della Mediateca (collage e disegno). Gratuito, su prenotazione al +377 93 15 22 72 o www.mediatheque.mc

Martedì 29 ottobre dalle 14 alle 16:30 - Pomeriggio giochi e Manga blabla atmosfera di Halloween! L'appuntamento per parlare: Mangas, Manwhas, webtoon e animati!. L'occasione per presentare le novità della Mediateca ma anche e soprattutto per scambiare le ultime letture in un ambiente «orrore, maledizione» all'avvicinarsi di Halloween. Novità: da questa estate, questo appuntamento inizia con un gioco! Gratuito, su prenotazione al +377 93 15 22 72 o www.mediatheque.mc

Martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18 - Conferenza «Francis Bacon e la pratica dell'incisione», presentata da Majid Boustany (fondatore della Bacon MB Art Foundation) e Cécilia Auber. Ingresso libero e gratuito