Monaco e Lucciana, i due Comuni sono gemellati da più di 15 anni

Per il Principato di Monaco il 2024 è decisamente segnato dai gemellaggi. Dopo i 60 anni del gemellaggio tra Ostenda e Monaco il 26 gennaio scorso e prima del 1° anniversario di quello con Dolceacqua il 3 novembre prossimo, giovedì 26 settembre si colloca il 15° anniversario del gemellaggio tra Monaco e Lucciana.

Il Giuramento del gemellaggio è letto a Lucciana il 26 settembre 2009 ad alta voce e all'unisono nelle lingue corse e monegasche dai Sindaci Joseph Galletti e Georges Marsan nonché dai Consiglieri Comunali. Dopo questa lettura, un altro momento solenne: gli inni monegaschi e corsi sono stati interpretati offrendo un momento commovente di cui gli eletti si ricordano ancora.

Le illustrazioni di questo gemellaggio non mancano da 15 anni. Ogni anno, una delegazione di Lucciana partecipa alle celebrazioni della Santa Devozione il 26 e 27 gennaio nel Principato; gli eletti di Monaco si recano regolarmente a Lucciana soprattutto nel mese di maggio al momento della Pentecoste.

Altri simboli forti, il molo all'ingresso del porto Hercule è stato battezzato Lucciana nel 2009 e il museo di sito archeologico, inaugurato dal sovrano in Corsica nel 2022, si chiama Museo Principe Rainier lll.

Alla fine del 2023, il sindaco Georges Marsan e diversi eletti si erano recati sul posto in presenza di S.A.S. il Principe Albert II e S.A.S. la Principessa Stephanie, per scoprire l'esposizione dedicata al pellegrinaggio del Principe Ranieri III «sui passi» di Santa Devota in questo museo.