Mobilitazione per il Libano: la Croce Rossa Monegasca apre una sottoscrizione di offerte

ha influenzato la vita quotidiana in Libano, in particolare lungo il suo confine meridionale e si estende ora a nord della valle della Bekaa, a Baalbek-Hermel e

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), la Federazione internazionale della Croce Rossa (IFRC) e la Croce Rossa libanese sono estremamente preoccupati per la situazione e le sue conseguenze sulle comunità. La Croce Rossa monegasca si impegna a fornire un sostegno finanziario per far fronte alle esigenze umanitarie.

Gli sfollati sono colpiti dagli spostamenti, dalle difficoltà economiche e dalla costante minaccia di un conflitto, che comporta tra l'altro la mancanza di acqua, cibo e cure d'emergenza.

In risposta, la Croce Rossa libanese si sta attivando per mettere in atto una risposta efficace. Sono state inviate più di 254 ambulanze per fornire il primo soccorso.