L’impronta della mano di François Gabart, tra i più grandi navigatori al mondo, immortalata al Port Pierre Canto di Cannes

François Gabart, skipper del trimarano SVR-Lazartigue, entra a far parte della “Walk of fame maritime” di Cannes, istituita nel 2016 dal comune al Porto Pierre Canto.

Le impronte del navigatore francese sono state immortalate sul piazzale antistante la Capitaneria di Porto.

L'odierno Ulisse onorato dal municipio di Cannes: come lo "Chemin des étoiles", situato di fronte al Palais des Festivals et des Congrès, rende omaggio a registi, attori e celebrità della Settima Arte, la città di Cannes ha creato, nel settembre 2016, al porto Pierre Canto uno spazio dove vengono immortalate, su targhe di bronzo, le impronte dei grandi navigatori.



Questo il commento di David Lisnard, sindaco di Cannes: “Onorare François Gabart, insieme ad altri prestigiosi navigatori, significa essere fedeli all'identità di Cannes e alla vocazione marittima della nostra città, aperta da venticinque secoli al mare e al mondo.



Per questo motivo prestiamo molta attenzione allo sviluppo dei nostri porti affinché soddisfino criteri di accoglienza di alta qualità sia per le imbarcazioni da diporto, i pescatori, i marinai, gli appassionati di vela, sia per le imbarcazioni storiche come pointus, gréements et pinasses.



Significa anche essere fedeli ad una certa idea dell’uomo.



I marinai sono esploratori estremi, con personalità spesso complesse: hanno il gusto dell'avventura, attraverso lo sforzo, la prestazione, ma anche la contemplazione. È un modo di divorare la vita, in uno spazio ''di rigore e di libertà'', come scriveva Victor Hugo.



La Walk of Fame marittima, installata dal comune presso il porto Pierre Canto, rende omaggio alle loro imprese e rende loro un vibrante omaggio”.





François Gabart si aggiunge ad altri nove Ulisse che già hanno impresso la propria mano.

Si tratta di: Marc Pajot , Titouan Lamazou , Armel Le Cléac'h , Philippe Poupon, Fabrice Amedeo, Alexia Barrier, Jean Le Cam, Loïck Peyron e Philippe Monnet .



Chi è François Gabart

Abituato ad attraversare tutti gli oceani del pianeta, François Gabart (41 anni, originario di Saint-Michel in Charente) ha una vera passione per il Mediterraneo .

L’ultima performance è dtsts ls “Finistère Atlantique”, gara a squadre tra la città fortificata di Concarneau e quella di Antibes.

Inoltre, François Gabart, a bordo del trimarano SVR-Lazartigue, detiene il record di traversata del Mediterraneo con equipaggio dal 29 maggio 2022, in 13h55'37'' (media di 33,7 nodi/ora o circa 62,5 km/h), per collegare il vecchio semaforo del Frioul al largo di Marsiglia e il faro di Sidi Bou Saïd a Cartagine, all'ingresso della baia di Tunisi (455 miglia teoriche).

L'attuale detentore del record del giro del mondo in solitaria in 42 giorni, 16 ore, 40 minuti e 35 secondi (dicembre 2017), si è posto l'obiettivo di vincere la regina delle regate oceaniche, il Trofeo Jules Verne.

Per fare questo, dovrà circumnavigare il pianeta in meno di 40 giorni, 23 ore, 30 minuti e 30 secondi, un record stabilito nel gennaio 2017 da Francis Joyon.

In passato, François Gabart ha vinto le più grandi regate veliche: la Vendée Globe 2012-2013, la Transat Jacques-Vabre 2013 e 2015, la Route du Rhum 2014, la Transat anglaise 2016 e pèiù recentemente la Rolex Fastnet Race en 2023