Renzo Rosso e Arianna Alessi premiati alla Monte-Carlo Fashion Week

Renzo Rosso, Presidente e Fondatore del Gruppo OTB e di OTB Foundation, e Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation, sono stati insigniti di due prestigiosi riconoscimenti durante la Cerimonia dei Fashion Awards della Monte-Carlo Fashion Week, svoltasi dal 22 al 26 aprile 2025. Nel corso della serata di gala del 24 aprile, i riflettori si sono accesi su coloro che stanno contribuendo a trasformare il mondo della moda attraverso un approccio etico, innovativo e socialmente responsabile.

Renzo Rosso ha ricevuto il Positive Change Award, un riconoscimento che celebra il suo contributo esemplare alla costruzione di un sistema moda più responsabile. La sua visione pionieristica, che unisce spirito imprenditoriale, innovazione e impegno sociale e ambientale, è diventata una fonte di ispirazione per molti.

Arianna Alessi è stata invece insignita del Positive Social Impact Award per il suo impegno alla guida di OTB Foundation, l'organizzazione no-profit del gruppo, che è attiva nel migliorare in modo sostenibile la vita delle persone garantendo pari opportunità. La Fondazione, che si distingue per il suo approccio imprenditoriale ai progetti sociali, dalla sua costituzione nel 2006 ha supportato oltre 380 iniziative che hanno avuto un impatto diretto su circa 380.000 persone in tutto il mondo, con l’obiettivo di garantire risultati concreti, duraturi e scalabili in quattro aree chiave: bambini e giovani, empowerment e protezione delle donne, integrazione sociale ed emergenze umanitarie.