Quando l’arte si cuce addosso: la sorprendente capsule di Sandro con Louise Bourgeois

Cosa accade quando la moda incontra l’arte in uno degli spazi più iconici dello shopping francese? Nasce qualcosa di sorprendente.

Fino al 23 aprile, le Galeries Lafayette di Nizza Masséna ospitano un evento imperdibile: l’esclusiva capsule collection (Collezione essenziale di capi d'abbigliamento, composta da pochi elementi facilmente abbinabili e intercambiabili tra di loro) firmata Sandro in collaborazione con l'artista Louise Bourgeois.



Un nome, quello di Bourgeois, che evoca suggestioni profonde, intime e simboliche.

E oggi, i suoi celebri motivi, spirali ipnotiche, trame tessute a mano, frammenti organici, si trasformano in capi d’abbigliamento capaci di raccontare emozioni. Sandro, sotto la direzione di Evelyne Chétrite e con il supporto creativo del suo team, ha reinterpretato l’eredità visiva dell’artista con rispetto e originalità, dando vita a una collezione poetica e strutturata, che esplora i temi della memoria, della femminilità e della rinascita.





Passeggiando per l’Avenue Jean Médecin, è impossibile non fermarsi davanti alle 9 vetrine trasformate in installazioni oniriche.

Un caleidoscopio di colori, texture e simboli invita i visitatori ad abbandonarsi a un’esperienza immersiva, dove ogni angolo dello store diventa una piccola opera d’arte.

Il merito va anche all’allestimento scenografico, firmato da Atelier Franck Durand e realizzato con cura da Baraka, su concept di Random Studio.



Questa capsule non è solo moda: è un invito ad avvicinarsi all’universo di Louise Bourgeois da una nuova prospettiva.

Come lei stessa smontava e ricuciva i propri abiti per trasformarli in sculture, Sandro ne fa oggi un gesto contemporaneo, traducendolo in capi che sembrano usciti direttamente dall’atelier dell’artista.



Curiosi? Avete tempo fino al 23 aprile per scoprire questa straordinaria fusione tra moda e arte alle Galeries Lafayette di Nizza Masséna. Un’occasione unica per lasciarsi ispirare e magari portare a casa un pezzo di poesia da indossare.



Chi sono i protagonisti di questa collaborazione? Un tuffo nell’universo di Galeries Lafayette e Sandro

Galeries Lafayette

Se si parla di moda e innovazione, Galeries Lafayette è un nome che da oltre un secolo detta stile e tendenze.

Nata a Parigi e diventata un punto di riferimento mondiale, questa iconica catena di grandi magazzini vanta una storia lunga 130 anni. Il suo obiettivo? Non semplicemente vendere, ma trasformare ogni acquisto in un’esperienza. E ci riesce proponendo un mix dinamico di brand che spaziano dal prêt-à-porter accessibile al lusso più ricercato.

Oggi, Galeries Lafayette è molto più di uno store: è un ecosistema che abbraccia moda, bellezza, design, gastronomia e ristorazione, con una presenza capillare in Francia e all’estero attraverso 67 punti vendita, il sito galerieslafayette.com e l’universo outlet firmato Galeries Lafayette Outlet.





Sandro

Tra i nomi di punta che popolano questo panorama c’è Sandro, la griffe parigina che ha rivoluzionato il concetto di lusso accessibile.

Fondata nel 1984 da Evelyne Chétrite, che ancora oggi ne guida la direzione creativa, Sandro si è affermata grazie a uno stile raffinato, moderno e mai banale.

Una moda fatta di contrasti e dettagli, pensata tanto per la donna quanto per l’uomo. Dal 2008, è il figlio Ilan Chétrite a firmare le collezioni maschili, portando avanti l’identità del brand con uno spirito contemporaneo e cosmopolita.

Con oltre 750 boutique nel mondo, Sandro continua a vestire chi cerca eleganza e carattere, ed è proprio questo mix di visione e coerenza che l’ha resa protagonista della capsule artistica dedicata a Louise Bourgeois alle Galeries Lafayette di Nizza Masséna. Un connubio perfetto tra due nomi che sanno raccontare storie, una cucitura alla volta.